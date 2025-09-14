Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
INTERNATIONAL

USA - Décès de Charlie Kirk : American Airlines suspend des pilotes qui avaient fait des commentaires inappropriés


Alwihda Info | Par - 14 Septembre 2025


Suite à la mort de l'activiste conservateur Charlie Kirk, American Airlines a suspendu des pilotes qui avaient fait des commentaires inappropriés sur les réseaux sociaux. Le secrétaire américain aux transports, Sean Duffy, a déclaré le 13 septembre 2025 que les pilotes concernés avaient été "immédiatement mis à pied" et a appelé à leur licenciement, déclarant que ce comportement était "dégoûtant".


  American Airlines, dans une déclaration publique, a affirmé "condamner toute forme de violence" et a ajouté que "tout comportement haineux ou hostile va à l'encontre de notre objectif... Un tel comportement est inacceptable, et nous avons déjà pris des mesures pour y remédier avec notre équipe".

 
De son côté, Delta Air Lines a également suspendu des employés pour des messages similaires, affirmant que ces posts allaient "bien au-delà d'un débat sain et respectueux". D'autres entreprises, notamment une équipe de la NFL et la chaîne d'information MSNBC, ont également pris des mesures disciplinaires contre des employés.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


