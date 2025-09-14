USA - Décès de Charlie Kirk : American Airlines suspend des pilotes qui avaient fait des commentaires inappropriés





American Airlines, dans une déclaration publique, a affirmé "condamner toute forme de violence" et a ajouté que "tout comportement haineux ou hostile va à l'encontre de notre objectif... Un tel comportement est inacceptable, et nous avons déjà pris des mesures pour y remédier avec notre équipe".





De son côté, Delta Air Lines a également suspendu des employés pour des messages similaires, affirmant que ces posts allaient "bien au-delà d'un débat sain et respectueux". D'autres entreprises, notamment une équipe de la NFL et la chaîne d'information MSNBC, ont également pris des mesures disciplinaires contre des employés.