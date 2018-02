Un soutien mondial sans précédent pour le Partenariat mondial pour l’éducation et pour répondre à la crise mondiale de l’apprentissage

Dix chefs d’État en exercice et trois anciens, et plus de 60 ministres se sont réunis lors de la Conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation (GPE) (www.GlobalPartnership.org/fr), en faisant l’événement de financement de l’éducation du plus haut niveau jamais organisé. Cet événement, co-animé par le Président Macky Sall de la République du Sénégal […]

