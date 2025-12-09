









AFRIQUE Une initiative de 5,2 millions $ pour professionnaliser le secteur de la comptabilité en Afrique

Alwihda Info | Par Afdb - 9 Décembre 2025



Ce partenariat stratégique permettra de remédier à la grave pénurie de professionnels de la finance du secteur public qui sévit sur le continent.

Le Groupe de la Banque africaine de développement et la Fédération panafricaine des comptables (PAFA) ont lancé un projet d’appui institutionnel de 5,2 millions de dollars pour remédier à la grave pénurie de comptables et d’auditeurs qualifiés dans le secteur public en Afrique.



La cérémonie de lancement s’est tenue le 26 novembre dans les locaux du South African Institute of Professional Accountants (SAIPA) à Johannesburg.



Le projet « Renforcement de la Fédération panafricaine des comptables et Résilience de la gestion des finances publiques (GFP) en Afrique » vise à harmoniser les normes, outils et pratiques comptables professionnels dans les pays africains, à renforcer les capacités institutionnelles et professionnelles des organisations comptables professionnelles, à améliorer la qualité de l’information financière dans les États en transition, et à professionnaliser les comptables et les auditeurs du secteur public. Le financement de 5,2 millions de dollars sera octroyé sous forme de don par la Facilité d’appui à la transition du Groupe de la Banque.



« Une gestion des finances publiques rigoureuse et transparente est essentielle pour assurer la résilience des économies et l’amélioration des services aux citoyens », a déclaré Kennedy Mbekeani, directeur général du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique australe de la Banque, à l’issue de l’événement de lancement. « Grâce à ce partenariat avec la PAFA, nous investissons dans les professionnels et les institutions qui protègent les ressources publiques ».



Le Groupe de la Banque a choisi la PAFA comme partenaire de mise en œuvre du projet en raison de son rayonnement pancontinental inégalé. Elle regroupe 57 organisations professionnelles de comptabilité dans 47 pays. Le partenariat s’appuiera également sur l’Initiative pour la professionnalisation en Afrique, une collaboration entre la PAFA, l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI) et l’Association africaine des comptables généraux.



Alta Prinsloo, directrice générale de la PAFA, a déclaré : « Ce partenariat avec la Banque africaine de développement constitue une étape décisive dans le renforcement du paysage de la gestion des finances publiques en Afrique. En investissant dans la professionnalisation des comptables et des auditeurs, nous renforçons les compétences, les institutions et les normes qui favorisent la transparence, la confiance et une gouvernance efficace. La PAFA est fière de mener ce travail avec ses partenaires à travers le continent. »



En outre, le projet visant à relever ce défi urgent mettra en œuvre des programmes d’apprentissage, renforcera la capacité institutionnelle des organisations professionnelles de comptabilité et stimulera la participation des femmes à la profession grâce à un mentorat et à une formation ciblés.



Cette initiative devrait également contribuer à la réalisation d’objectifs stratégiques, notamment l’objectif de la Zone de libre-échange continentale africaine de normaliser les qualifications professionnelles et la mobilité des compétences, en renforçant la reconnaissance des qualifications des professionnels de la finance en Afrique par-delà les frontières.





