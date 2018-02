Une sécheresse et des températures élevées auront probablement pour effet de réduire les récolte s en Afrique australe

Selon la FAO, des pluies insuffisantes et des températures élevées ont entraîné un stress hydrique et nuisent au développement des cultures dans plusieurs régions d’Afrique australe. Si les stocks céréaliers de la région sont amples, la vague de chaleur et les pluies irrégulières tombées quelques temps plus tôt pendant la saison annoncent de nombreux risques […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...