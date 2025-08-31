Alwihda Info
Union des Comores : inauguration de la chambre froide solaire de Niumachiwa


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Septembre 2025



Le dimanche 31 août 2025, le président Azali Assoumani a procédé à l’inauguration officielle de la chambre froide solaire de Niumachiwa, une infrastructure stratégique dédiée au renforcement de la filière halieutique et de la sécurité alimentaire aux Comores.

Ce projet est le fruit d’une collaboration étroite entre le ministère de l’Agriculture et de la Pêche (à travers le projet FSRP), le ministère de l’Énergie, et la Banque mondiale. 13 sites équipés à travers l’archipel : 8 chambres froides, 5 unités de fabrication de glace.

Alimentés à 100 % par l’énergie solaire, ces équipements offrent une capacité de conservation totale de 53 tonnes de poisson. Dans son allocution, le président Azali Assoumani a souligné : « Nous faisons le choix d’une énergie propre, renouvelable, adaptée à nos réalités insulaires et respectueuse de l’environnement. »

« Cette infrastructure permettra de mieux conserver le poisson, de limiter les pertes, d’améliorer la qualité des produits et d’augmenter les revenus des pêcheurs. » Ce projet incarne la volonté du gouvernement de moderniser durablement la chaîne de valeur halieutique, en cohérence avec les objectifs de souveraineté énergétique, de développement durable et de justice sociale.

En conclusion, le président a exprimé ses remerciements sincères aux partenaires techniques et financiers, aux équipes du projet FSRP, ainsi qu’à l’entreprise comorienne Alfam Trade pour leur expertise et leur engagement.




