Union des Comores : lancement du projet de corridor maritime soutenu par la BAD à hauteur de 137 millions de dollars

Le président de l’Union des Comores, Azali Assoumani a présidé, la cérémonie officielle de lancement du Projet d’aménagement d’un corridor maritime et de facilitation du commerce régional, financé par le Groupe de la Banque africaine de développement à hauteur de 137 millions de dollars américains.



De hauts responsables de la Banque ont assisté à cette cérémonie qui a eu lieu, le 27 octobre 2025, à Moroni. Le financement du Groupe de la Banque est composé d’un don principal de 135 millions de dollars du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque, et d’un autre don de 2 millions de dollars issus du Fonds d’appui à la transition, un mécanisme destiné aux États en transition.



D’autres partenaires : la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, l’Agence française de développement, auxquels se joindront l’Union européenne et la Banque européenne d’investissement, cofinanceront le projet en mobilisant ensemble plus de 110 millions de dollars supplémentaires.



Le Centre Mondial pour l’Adaptation a également fourni un appui pour l’évaluation des risques climatiques sur les infrastructures portuaires et des options d’adaptation à prendre en compte dans la conception des ouvrages. Le projet vise à moderniser les infrastructures portuaires essentielles au développement économique des îles de l’Union des Comores, à faciliter les échanges commerciaux et à renforcer la connectivité régionale.



Il permettra à l’archipel de l’océan Indien de tirer parti de sa position géographique stratégique dans le canal du Mozambique et de devenir un pôle logistique entre l’Afrique et l’Asie. « Le corridor maritime, que nous lançons aujourd’hui, est le témoignage éloquent de notre capacité à bâtir une nation résiliente, pleinement intégrée dans la dynamique régionale et continentale », a déclaré le président Assoumani. « Il est le symbole vivant de notre ouverture au monde, un pont entre les peuples, un vecteur de commerce, de coopération et de prospérité partagée », a-t-il ajouté.



La ministre comorienne du Transport maritime et aérien, Yasmine Hassane Alfeine, a salué le Groupe de la Banque africaine de développement comme « un partenaire stratégique fidèle, dont l’appui technique et financier accompagne, avec constance les efforts pour concrétiser une vision de développement fondée sur la durabilité, l’intégration et la résilience des infrastructures. »



« Aujourd’hui, grâce à cette corporation renforcée, nous franchissons une nouvelle étape dans la modernisation de nos infrastructures portuaires et maritimes, avec en perspective la création d’une zone économique spéciale », a ajouté Mme Alfeine. Le projet est aligné sur la Stratégie décennale 2024-2033 du Groupe de la Banque et les « Quatre points cardinaux » du président de l’institution, Sidi Ould Tah.



Il permettra de construire des infrastructures résilientes et de développer des chaînes de valeur agricoles et halieutiques et facilitera la création de milliers d’emplois en faveur des jeunes et des femmes. « Ce projet phare du Plan Comores Émergent 2030 contribuera à développer les chaînes de valeur dans l’agriculture et la pêche, tout en créant des opportunités économiques pour les jeunes et les femmes », a souligné Laté Lawson Zankli, conseiller sur les programmes pays, représentant le Groupe de la Banque africaine de développement lors de la cérémonie.



Depuis le début de sa coopération avec l’Union des Comores en 1977, le Groupe de la Banque africaine de développement a financé près de 40 opérations pour un montant cumulé d’environ 530 millions de dollars. Les secteurs concernés par ces investissements sont les transports, l’énergie, l’agriculture et la gouvernance. Ce nouveau projet confirme l’engagement de l’institution panafricaine de financement du développement à accompagner l’archipel dans sa marche vers un développement durable, inclusif et résilient.