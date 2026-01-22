Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Urbanisme : N’Djamena libère les abords du stade de Diguel des occupations anarchiques


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


Sous la direction de M. Adoum Ali Adoum, la Commission de dégagement de la Commune a procédé, ce mercredi 21 janvier 2026, à une opération de démolition des installations illégales dans le 8ème arrondissement. Une mesure de fermeté visant à rendre au domaine public sa fluidité et sa sécurité.


N’Djamena – La mairie de la capitale tchadienne poursuit sa cure de jouvence. Après plusieurs quartiers du centre-ville, c’est au tour de la zone entourant le stade de Diguel d'être passée au peigne fin. L'objectif est clair : mettre fin à l'anarchie urbaine qui s'était installée autour de cette infrastructure sportive majeure.




Sécurité et fluidité : les priorités de la commune


Depuis plusieurs mois, des installations précaires (hangars, petits commerces non autorisés, extensions de clôtures) encombraient les trottoirs et les voies d'accès au stade. Selon la Commission de dégagement, ces occupations posaient trois problèmes majeurs :

  1. L'insécurité : Entrave aux sorties de secours et aux accès pour les véhicules d'urgence.

  2. L'insalubrité : Accumulation de déchets autour des structures de fortune.

  3. L'esthétique urbaine : Dégradation de l'image de marque de l'une des vitrines sportives du 8ème arrondissement.





Une opération "Zéro Tolérance"


Conduite par le Secrétaire de séance de la commission, M. Adoum Ali Adoum, l'intervention s'est déroulée de manière méthodique. Les équipes techniques ont procédé à l'enlèvement des structures n'ayant aucune base légale d'occupation. Cette action s'inscrit dans la vision globale de la municipalité de transformer N’Djamena en une capitale moderne, où le respect du domaine public n'est plus une option.





Appel à la collaboration citoyenne


La Commune ne compte pas s'arrêter là. Pour garantir la pérennité de ces efforts, elle appelle les habitants à un changement de comportement. « Garantir un environnement urbain sain et sécurisé est l'affaire de tous », rappelle la mairie, qui invite désormais les citoyens à signaler toute nouvelle tentative d'occupation anarchique.
 

Pour les autorités municipales, la libération des emprises du stade de Diguel doit servir d'exemple aux autres arrondissements. La reconquête des espaces publics se poursuivra dans les semaines à venir pour assurer une circulation fluide et un cadre de vie décent à tous les N’Djamenois.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


