Urbanisme : N’Djamena s’agrandit avec l’inauguration de l’avenue Général Mahamat Abdramane Darbaye

Finie la poussière et les difficultés de circulation à Amsinéné. La nouvelle avenue, baptisée du nom du Général Mahamat Abdramane Darbaye, transforme radicalement le visage du 1er arrondissement. Représentant le Premier Ministre, le Ministre Amir Idriss Kourda a coupé le ruban symbolique de cette infrastructure qui allie mobilité, sécurité et assainissement.









Une fiche technique aux normes modernes



Cette réalisation n'est pas qu'une simple bande de goudron ; elle a été conçue pour durer et répondre aux défis climatiques de la capitale :



Linéaire : 5,8 kilomètres de bitume neuf.

Chaussée : 1x2 voies avec une largeur confortable de 7 mètres.

Assainissement : Des caniveaux à section rectangulaire ont été installés de part et d'autre pour garantir l'évacuation des eaux pluviales et éviter les inondations saisonnières.

Sécurité : Un éclairage public moderne par lampadaires assure la visibilité nocturne et renforce la sécurité des riverains.









Un maillon du plan « Tchad Connexion 2030 »



Cette inauguration est une pièce du grand puzzle national. Le Ministre a rappelé que ce projet s'insère dans la vision du Président Mahamat Idriss Deby Itno, qui vise un objectif colossal : 7 000 kilomètres de routes d'ici 2029.





Le programme « Développer le réseau urbain », composante du plan national, ne se limite pas à N’Djamena, mais cette inauguration à Amsinéné illustre la volonté de rendre la capitale plus attractive et fluide pour ses habitants.









Impact sur le cadre de vie



Pour les habitants du 1er arrondissement, cette avenue change tout. Elle permet de :



Réduire les temps de trajet vers le centre-ville. Valoriser le foncier et les commerces de proximité à Amsinéné. Améliorer l'hygiène grâce à un système de drainage qui empêche la stagnation des eaux sales.





En dotant Amsinéné d'une voirie digne des exigences contemporaines, le gouvernement réaffirme que la modernisation urbaine est un levier de dignité sociale et de dynamisme économique.















