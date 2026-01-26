Urbanisme à Abéché : Libération des voies et accès prioritaire à l'Hôpital Central

Désenclavement des axes prioritaires

Fluidité de la circulation

Amélioration de la mobilité urbaine, notamment pour les usagers de l'Hôpital Central

Une vaste opération de déguerpissement a débuté ce lundi 26 janvier 2026 à Abéché, visant les boutiques, hangars, conteneurs, et autres installations commerciales installées de manière anarchique sur la voie publique. Cette initiative fait suite à un préavis de deux semaines adressé aux commerçants par la mairie.En parallèle, la Mairie d'Abéché a lancé une opération d’ouverture des chaussées sur l'axe stratégique menant à l'Hôpital Central, dans le but d'améliorer la circulation routière et de faciliter l'accès à cette infrastructure sanitaire cruciale.L’opération est dirigée par une commission mise en place par la municipalité, sous la coordination directe du Maire d'Abéché. Les services techniques compétents sont mobilisés, avec le soutien de la police municipale, chargée de sécuriser les sites et de maintenir l'ordre public.Selon les autorités communales, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme d'aménagement urbain. Les objectifs incluent :Les autorités municipales appellent les commerçants et les populations à faire preuve de compréhension et de collaboration pour assurer le bon déroulement des opérations. Cette démarche vise à créer un environnement urbain plus organisé et accessible, tout en renforçant les infrastructures essentielles à la vie quotidienne des citoyens.