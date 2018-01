Zimbabué: Conselho adota conclusões à luz da transição política em curso

Em 22 de janeiro de 2018, o Conselho adotou as seguintes conclusões sobre o Zimbabué: – A transição política em curso no Zimbabué desperta grandes expectativas em todos os zimbabuenses. Essa transição pode abrir caminho ao pleno restabelecimento do Estado de direito, no âmbito de um quadro constitucional e sob um regime civil, permitindo a […]

Em 22 de janeiro de 2018, o Conselho adotou as seguintes conclusões sobre o Zimbabué: – A transição política em curso no Zimbabué desp...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...