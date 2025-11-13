coopération militaire Mali-Nigeria : Un front commun contre les groupes armés terroristes dans le Sahel

Il a été accueilli à l'Aéroport international Président Modibo Keïta de Bamako-Sénou par son homologue malien, le général de corps d'armée Sadio Camara. Après les salutations d'usage, les deux personnalités se sont dirigées au salon d'honneur où ils ont eu un tête-à-tête.







Même si rien n'a filtré de ces échanges fructueux, tout porte à croire qu'il s'agissait du raffermissement de la coopération militaire entre les deux pays frères. Le Nigeria et le Mali connaissent depuis quelques années des problèmes de sécurité dus aux groupes armés terroristes qui s'en prennent surtout aux populations civiles.







Cette visite sera donc une occasion d'unir les forces afin de lutter efficacement contre ces individus sans foi ni loi. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, les autorités de la transition mènent une lutte farouche et sans merci contre ces groupes terroristes.







Avant la fin de son séjour au Mali, Mohamed Badaru Aboubacar et son homologue malien auront une séance de travail avec le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette séance sera élargie aux autres membres de la délégation. Les recommandations de cette séance de travail permettront de poser les jalons d'une coopération militaire solide, coordonnée et efficace dans la lutte contre le terrorisme.

