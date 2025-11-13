Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

coopération militaire Mali-Nigeria : Un front commun contre les groupes armés terroristes dans le Sahel


Alwihda Info | Par - 14 Novembre 2025


Le ministre nigérian de la Défense, Son Excellence Mohamed Badaru Aboubacar, est arrivé dans la matinée du 13 novembre 2025 à Bamako.


coopération militaire Mali-Nigeria : Un front commun contre les groupes armés terroristes dans le Sahel


 

Il a été accueilli à l'Aéroport international Président Modibo Keïta de Bamako-Sénou par son homologue malien, le général de corps d'armée Sadio Camara. Après les salutations d'usage, les deux personnalités se sont dirigées au salon d'honneur où ils ont eu un tête-à-tête.

 

Même si rien n'a filtré de ces échanges fructueux, tout porte à croire qu'il s'agissait du raffermissement de la coopération militaire entre les deux pays frères. Le Nigeria et le Mali connaissent depuis quelques années des problèmes de sécurité dus aux groupes armés terroristes qui s'en prennent surtout aux populations civiles.

 

Cette visite sera donc une occasion d'unir les forces afin de lutter efficacement contre ces individus sans foi ni loi. Depuis leur arrivée au pouvoir en 2020, les autorités de la transition mènent une lutte farouche et sans merci contre ces groupes terroristes.

 

Avant la fin de son séjour au Mali, Mohamed Badaru Aboubacar et son homologue malien auront une séance de travail avec le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Cette séance sera élargie aux autres membres de la délégation. Les recommandations de cette séance de travail permettront de poser les jalons d'une coopération militaire solide, coordonnée et efficace dans la lutte contre le terrorisme.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 13/11/2025

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam

Tchad : à N'Djamena, incendie domestique dans le 9e arrondissement, quartier Walia Hadjaraï Tchad : à N'Djamena, incendie domestique dans le 9e arrondissement, quartier Walia Hadjaraï 13/11/2025

Populaires

PND/Tchad connexion 2030 : quel est l'impact économique réel que ce plan pourrait avoir sur la population ?

13/11/2025

Tchad : examen des différents projets de l'association Bet Al-Nadjah en cours à Moundou

13/11/2025

Tchad : le délégué général du gouvernement de la Tandjilé à la sous-préfecture de Ndam

13/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 13/11/2025 - Achta Mahamat

Silence générationnel : pourquoi les jeunes du Tchad n’osent plus parler

Silence générationnel : pourquoi les jeunes du Tchad n’osent plus parler

Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ? Tchad : Le manque d’emploi pousse-t-il les jeunes vers la délinquance ? 10/11/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter