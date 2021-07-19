الإجراءات اللازمة لصلاة عيد الأضحى المبارك

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، دعا النائب الثاني لرئيس بلدية انجمينا إبراهيم عبده محمد شوا يوم الإثنين المصلين الذين سيشاركون في الصلاة العيد في مختلف المساجد إلى مراعاة التعليمات. :
- احترام إجراءات الاحترزية التي تفرضها الحكومة ؛
- احترام مواقيت الصلاة التي تحددها المديرية العامة لمراسم الدولة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
- تخلص من جميع الأسلحة البيضاء أو النارية ؛
- التخلي عن الهواتف المحمولة ؛
- الخضوع لعمليات التفتيش من قبل الأجهزة الأمنية ولجان اليقظة.
تذكر البلدية التجار أن بيع الألعاب على شكل أسلحة نارية ومتفجرات محظور تمامًا.