الإجراءات اللازمة لصلاة عيد الأضحى المبارك



بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، دعا النائب الثاني لرئيس بلدية انجمينا إبراهيم عبده محمد شوا يوم الإثنين المصلين الذين سيشاركون في الصلاة العيد في مختلف المساجد إلى مراعاة التعليمات. :



- احترام إجراءات الاحترزية التي تفرضها الحكومة ؛

- احترام مواقيت الصلاة التي تحددها المديرية العامة لمراسم الدولة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

- تخلص من جميع الأسلحة البيضاء أو النارية ؛

- التخلي عن الهواتف المحمولة ؛

- الخضوع لعمليات التفتيش من قبل الأجهزة الأمنية ولجان اليقظة.



تذكر البلدية التجار أن بيع الألعاب على شكل أسلحة نارية ومتفجرات محظور تمامًا.