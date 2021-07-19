Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

الإجراءات اللازمة لصلاة عيد الأضحى المبارك


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 19 Juillet 2021



الإجراءات اللازمة لصلاة عيد الأضحى المبارك

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، دعا النائب الثاني لرئيس بلدية انجمينا إبراهيم عبده محمد شوا يوم الإثنين المصلين الذين سيشاركون في الصلاة العيد في مختلف المساجد إلى مراعاة التعليمات. :

- احترام إجراءات الاحترزية التي تفرضها الحكومة ؛
 - احترام مواقيت الصلاة التي تحددها المديرية العامة لمراسم الدولة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
 - تخلص من جميع الأسلحة البيضاء أو النارية ؛
 - التخلي عن الهواتف المحمولة ؛
 - الخضوع لعمليات التفتيش من قبل الأجهزة الأمنية ولجان اليقظة.

تذكر البلدية التجار أن بيع الألعاب على شكل أسلحة نارية ومتفجرات محظور تمامًا.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/07/2021

إضراب جاف في التعليم العالي

إضراب جاف في التعليم العالي

​انتهاء الازمة المستجدة بين التجار وإدارة الجمارك ​انتهاء الازمة المستجدة بين التجار وإدارة الجمارك 17/07/2021

Populaires

Tchad : une mère perd ses deux fils le même jour pour une histoire de jeu de cartes

18/07/2021

Tchad : les diplômés sans emploi accentuent la pression pour leur intégration

18/07/2021

Tabaski au Tchad : les autorités mettent en garde contre la viande non contrôlée

18/07/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 13/07/2021 - Mbaïnaissem Gédéon

Tchad : l'eau en sachet refait surface à N'Djamena

Tchad : l'eau en sachet refait surface à N'Djamena

Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur Cameroun : refinancement de l'Eurobond, entre leurre et lueur 06/07/2021 - Célestin Bedzigui, économiste et président du Parti de l’Alliance Libérale (PAL)

ANALYSE - 14/07/2021 - Abba Issa

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

Tchad: les relations de bon voisinage existent-elles de nos jours ?

انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا انتشار فكرة التناوب الوراثي للسلطة في أفريقيا 06/07/2021 - Brahim Issa

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter