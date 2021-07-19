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TCHAD

الحركة الوطنية للإنقاذ تشكل لجنة جديد لإحصاء المناضلين


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 19 Juillet 2021



الحركة الوطنية للإنقاذ تشكل لجنة جديد لإحصاء المناضلين

وقع الامين العام لحركة الوطنية للإنقاذ الدكتور هارون كبادي يوم 16 يوليو 2021 قرارا بتشكيل لجنة تهتم بفرز مناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ سيما المسؤولين في الدولة.

مهمة اللجنة هي إجراء إحصاء لجميع المناضلين والمناضلات في كل من القطاعين العام والخاص وفي جميع الهياكل الأساسية (مجالس المحافظات وفروعها) من أجل تكوين قاعدة بيانات شاملة.

تكون اللجنة تحت إشراف النائب الأول للأمين العام ، والرئيس هو حسن سيلا باكاري ، ونائب الرئيس هو فيتشو إتيان ، والمقرر غوندول فيكاما ونائب المقرر هو مباير بيسينجار.

تستمر مهمة اللجنة شهرا وتنتهي بتقديم تقريرها النهائي واتخاذ القرار.


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