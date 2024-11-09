السفارة المغربية تنظم مأدبة غداء على شرف وسائل الإعلام في تشاد

كما أشاد السفير بالاهتمام الخاص الذي توليه السلطات التشادية لضمان نجاح الاستحقاقات التشريعية والإقليمية والبلدية المقررة في 29 ديسمبر، مؤكداً على الجهود المبذولة لضمان إجراء هذه الاستحقاقات في ظروف جيدة.

وأشار السفير إلى أن عملية "حسكنيت" التي يقودها الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضد جماعة بوكو حرام الإرهابية، تعد خير دليل على الدور الهام الذي تلعبه تشاد كركيزة للاستقرار في المنطقة.

يُذكر أن المغرب وتشاد تجمعهما علاقات وطيدة تعود إلى سنوات عديدة.