السلطة العليا للإعلام تخطر الإذاعة الدولية الفرنسية (RFI)



أخطرت السلطة العليا للإعلام السمعي البصري ، الإذاعة الدولية الفرنسية (RFI) التي تبنت في بث تصريحات تحمل في طياتها مفردات تهدد الوحدة الوطنية بتشاد.



وتأتي هذه التصريحات في مداخلة للسيد بانيارا يويانا في إحدى الحلقات الإذاعية ، حيث أشار في تصريحه إلى قبيلتين في تشاد (الزغاوى- والقرعان) متهما اياهما بسيطرة على الموارد الوطنية هي التي تبرر التأخير في تنمية تشاد وكانا سببا لمشاكل بتشاد طوال العقود الثلاثة ، في برنامج قضايا أفريقيا.



وفقا للسلطة العليا للإعلام إن بث مثل هذه التصريحات التي وصفتها بغير أخلاقي ولا مهني ، تهدد العيش معت بين التشاديين.