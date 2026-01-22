Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Diplomatie : Le Tchad et le Soudan face au défi de la crise prolongée


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


N'DJAMENA – Dans un contexte de guerre persistant au Soudan, les autorités des deux pays ont passé en revue les enjeux sécuritaires et humanitaires. Si Khartoum exprime sa gratitude pour l'accueil des réfugiés, N'Djamena rappelle l'urgence d'une paix durable pour stabiliser une économie tchadienne asphyxiée par le conflit.


Diplomatie : Le Tchad et le Soudan face au défi de la crise prolongée



  Le 22 janvier 2026, le S.E. Ministre d'État, Dr. Abdullah Sabir Fadoul, a reçu Dr. Abdullah Abker Saleh, le personnel intérimaire de l'ambassade de la République du Soudan au Tchad. Cette réunion a principalement porté sur les enjeux liés à la frontière commune et à la situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad.



Points Clés de la Discussion

 
  • Questions Frontalières : Les discussions ont examiné les défis et les préoccupations associés à la frontière entre le Tchad et le Soudan, notamment en ce qui concerne la sécurité et la circulation des populations.
  • Situation des Réfugiés : Le diplomate soudanais a remercié le gouvernement tchadien pour ses efforts en faveur des réfugiés soudanais, soulignant les initiatives d'inclusion socioéconomique et le soutien accordé aux étudiants réfugiés pour leurs examens.
  • Condoléances : Le ministre tchadien a exprimé ses condoléances pour la perte tragique de militaires tchadiens, témoignant ainsi de la solidarité entre les deux nations.


Engagement pour la Paix


Le Dr. Abdullah Sabir Fadoul a exprimé une forte préoccupation concernant le conflit qui perdure depuis trois ans au Soudan. Il a réaffirmé l'engagement du Tchad envers la paix dans ce pays voisin, soulignant que la stabilité du Soudan est cruciale pour la région.




Impact Économique


Le ministre d'État a noté que les conséquences du conflit soudanais affectent l'économie tchadienne, qui est déjà fragile. Il a appelé à une coopération renforcée pour favoriser la paix et la stabilité, ce qui serait bénéfique non seulement pour le Tchad et le Soudan, mais également pour l'ensemble de la région.

 

Cette réunion met en lumière l'importance de la solidarité entre le Tchad et le Soudan face aux crises humanitaires et aux défis frontaliers. La coopération continue et le soutien mutuel sont essentiels pour assurer la paix et la stabilité dans cette région.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/01/2026

Tchad : assassinat à Sarh, la CNDH condamne un féminicide et appelle à une justice exemplaire

Tchad : assassinat à Sarh, la CNDH condamne un féminicide et appelle à une justice exemplaire

Tchad : formation en entrepreneuriat vert à Mongo, 100 bénéficiaires pour valoriser les déchets organiques Tchad : formation en entrepreneuriat vert à Mongo, 100 bénéficiaires pour valoriser les déchets organiques 22/01/2026

Populaires

Nomination d'un Pool d'experts à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)

22/01/2026

Tchad : drame familial, une dispute pour 25 000 FCFA coûte la vie à une épouse

22/01/2026

Tchad : pourquoi nos universités forment moins des intellectuels et plus des diplômes ?

22/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé 20/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter