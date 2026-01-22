Diplomatie : Le Tchad et le Soudan face au défi de la crise prolongée





Questions Frontalières : Les discussions ont examiné les défis et les préoccupations associés à la frontière entre le Tchad et le Soudan, notamment en ce qui concerne la sécurité et la circulation des populations.

Situation des Réfugiés : Le diplomate soudanais a remercié le gouvernement tchadien pour ses efforts en faveur des réfugiés soudanais, soulignant les initiatives d'inclusion socioéconomique et le soutien accordé aux étudiants réfugiés pour leurs examens.

Condoléances : Le ministre tchadien a exprimé ses condoléances pour la perte tragique de militaires tchadiens, témoignant ainsi de la solidarité entre les deux nations.



Le 22 janvier 2026, le S.E. Ministre d'État, Dr. Abdullah Sabir Fadoul, a reçu Dr. Abdullah Abker Saleh, le personnel intérimaire de l'ambassade de la République du Soudan au Tchad. Cette réunion a principalement porté sur les enjeux liés à la frontière commune et à la situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad.Le Dr. Abdullah Sabir Fadoul a exprimé une forte préoccupation concernant le conflit qui perdure depuis trois ans au Soudan. Il a réaffirmé l'engagement du Tchad envers la paix dans ce pays voisin, soulignant que la stabilité du Soudan est cruciale pour la région.Le ministre d'État a noté que les conséquences du conflit soudanais affectent l'économie tchadienne, qui est déjà fragile. Il a appelé à une coopération renforcée pour favoriser la paix et la stabilité, ce qui serait bénéfique non seulement pour le Tchad et le Soudan, mais également pour l'ensemble de la région.Cette réunion met en lumière l'importance de la solidarité entre le Tchad et le Soudan face aux crises humanitaires et aux défis frontaliers. La coopération continue et le soutien mutuel sont essentiels pour assurer la paix et la stabilité dans cette région.