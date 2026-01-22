Diplomatie : Le Tchad et le Soudan face au défi de la crise prolongée

Le 22 janvier 2026, le S.E. Ministre d'État, Dr. Abdullah Sabir Fadoul, a reçu Dr. Abdullah Abker Saleh, le personnel intérimaire de l'ambassade de la République du Soudan au Tchad. Cette réunion a principalement porté sur les enjeux liés à la frontière commune et à la situation des réfugiés soudanais dans l'est du Tchad.
Points Clés de la Discussion
- Questions Frontalières : Les discussions ont examiné les défis et les préoccupations associés à la frontière entre le Tchad et le Soudan, notamment en ce qui concerne la sécurité et la circulation des populations.
- Situation des Réfugiés : Le diplomate soudanais a remercié le gouvernement tchadien pour ses efforts en faveur des réfugiés soudanais, soulignant les initiatives d'inclusion socioéconomique et le soutien accordé aux étudiants réfugiés pour leurs examens.
- Condoléances : Le ministre tchadien a exprimé ses condoléances pour la perte tragique de militaires tchadiens, témoignant ainsi de la solidarité entre les deux nations.
Engagement pour la Paix
Le Dr. Abdullah Sabir Fadoul a exprimé une forte préoccupation concernant le conflit qui perdure depuis trois ans au Soudan. Il a réaffirmé l'engagement du Tchad envers la paix dans ce pays voisin, soulignant que la stabilité du Soudan est cruciale pour la région.
Impact Économique
Le ministre d'État a noté que les conséquences du conflit soudanais affectent l'économie tchadienne, qui est déjà fragile. Il a appelé à une coopération renforcée pour favoriser la paix et la stabilité, ce qui serait bénéfique non seulement pour le Tchad et le Soudan, mais également pour l'ensemble de la région.