Tchad : assassinat à Sarh, la CNDH condamne un féminicide et appelle à une justice exemplaire

Dans un communiqué de presse, la CNDH précise que cet acte odieux a été commis dans un contexte de violences conjugales, constituant une grave violation des droits humains, notamment du droit à la vie, garanti par la Constitution de la République du Tchad ainsi que par les instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’Homme.



L’antenne provinciale de la CNDH condamne fermement cette violence extrême et rappelle que les violences faites aux femmes sont inacceptables et ne sauraient être tolérées sous aucune forme, encore moins dans le cadre conjugal.



La CNDH a par ailleurs félicité les forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme, ayant permis l’interpellation rapide du présumé auteur de cet acte criminel. Elle encourage les autorités judiciaires à poursuivre la procédure dans le strict respect des droits humains, tout en veillant à ce que justice soit rendue à la victime et à sa famille.



Enfin, l’antenne provinciale présente ses sincères condoléances à la famille endeuillée et réaffirme son engagement indéfectible en faveur de la protection de la dignité humaine, de la lutte contre l’impunité et de la promotion des droits des femmes.