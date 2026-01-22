Alwihda Info
TCHAD

Tchad : une campagne de sensibilisation sur l’hygiène alimentaire à l’école La Grande Victoire


Alwihda Info | Par Mogota Clarisse - 22 Janvier 2026


Le Réseau des jeunes pour la nutrition, en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (WFP), a organisé, ce jeudi 22 janvier 2026, une campagne de sensibilisation sur l’hygiène alimentaire à l’école La Grande Victoire. La cérémonie s’est déroulée en présence du fondateur de l’établissement ainsi que des enseignants.


L’objectif de cette activité était de sensibiliser les élèves à l’importance de l’hygiène alimentaire, afin de leur permettre de mieux comprendre que la propreté des aliments contribue à la prévention des maladies. Les intervenants ont expliqué que le respect des règles d’hygiène permet de réduire les risques d’infections liées à l’alimentation, telles que la diarrhée, les maux de ventre et d’autres maladies d’origine alimentaire.

À travers des échanges interactifs et des messages éducatifs adaptés à leur âge, les élèves ont été encouragés à adopter de bonnes pratiques alimentaires au quotidien, aussi bien à l’école qu’à la maison.

La campagne s’est achevée par une remise de livres aux élèves, marquant ainsi la volonté des organisateurs de renforcer l’éducation et la sensibilisation des enfants sur les questions de santé et de nutrition.


