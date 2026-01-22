Alwihda Info
TCHAD

Nomination d'un Pool d'experts à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)


Alwihda Info | Par Alwihda - 22 Janvier 2026



Par Décret N°047/PR/2026 du 22 janvier 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT).

POOL D’EXPERTS
Expert en réglementation et performance publique : Mme DAKOUMA MAHAMAT MOURBA
Expert en Gestion et Analyse des données : M. YOUSSOUF SALEH ALI
Expert en Justice Commerciale et Arbitrage : Mme HINAMARI DEDE MANOU
Expert en développement du Secteur Privé : M. NASSOUR HAMID ATTITALLAH
Expert en Commerce et Stratégies des Politiques Économiques : Dr. MORTONGAR NGARTORI Stéphane 
Expert en Analyses et stratégies de Financement : Dr. DJEKOMBE DJIMOUDJIEL
Expert en Infrastructures et Environnement : M. DJOM GAKRIMBE

DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, DES FINANCIERES ET DU MATERIEL
Directeur : M. BRAHIM HAMID CHERIF


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
