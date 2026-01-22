Nomination d'un Pool d'experts à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT)

Par Décret N°047/PR/2026 du 22 janvier 2026, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après à l'Observatoire du Climat des Affaires au Tchad (OCAT).



POOL D’EXPERTS

Expert en réglementation et performance publique : Mme DAKOUMA MAHAMAT MOURBA

Expert en Gestion et Analyse des données : M. YOUSSOUF SALEH ALI

Expert en Justice Commerciale et Arbitrage : Mme HINAMARI DEDE MANOU

Expert en développement du Secteur Privé : M. NASSOUR HAMID ATTITALLAH

Expert en Commerce et Stratégies des Politiques Économiques : Dr. MORTONGAR NGARTORI Stéphane

Expert en Analyses et stratégies de Financement : Dr. DJEKOMBE DJIMOUDJIEL

Expert en Infrastructures et Environnement : M. DJOM GAKRIMBE



DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES, DES FINANCIERES ET DU MATERIEL

Directeur : M. BRAHIM HAMID CHERIF