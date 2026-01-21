Tchad : la Fédération de basketball offre des équipements sportifs aux enfants

Présent à cette occasion, le vice-président de la Fédération tchadienne de basketball, M. Daniel Gangnon, a indiqué que cette initiative vise à encourager les enfants à pratiquer le basketball dans de meilleures conditions.



Il a expliqué que la Fédération s’est retrouvée sur ce terrain pour soutenir et motiver ces enfants à travers la remise de matériels sportifs. Certes, ces équipements restent modestes et insuffisants face aux besoins, mais ils contribueront néanmoins au développement des enfants dans la pratique du basketball.



Il a par ailleurs souligné que, dans le cadre de son programme, la Fédération tchadienne de basketball entend continuer à accompagner ce centre à travers la dotation en maillots, ballons et autres équipements sportifs.



Prenant la parole à son tour, Kitoko Gata Ngoulou, ministre d’État, ministre de la Femme et de la Petite Enfance, a salué cette initiative qu’elle a qualifiée de geste « très louable ». Elle a exprimé sa gratitude au ministère des Sports, à travers la Fédération tchadienne de basketball, pour son engagement constant en faveur des enfants.



Selon elle, le sport constitue un puissant levier de développement physique, mental et social. Elle a également rappelé que la prise en charge des enfants en difficulté et des enfants vulnérables s’inscrit pleinement dans la vision portée par les plus hautes autorités du pays, conformément aux lois et politiques en vigueur.