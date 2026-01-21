Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

De retour de N’Djamena après plusieurs années d’absence, un jeune homme aurait soudainement sombré dans une crise de violence. Armé d’un gourdin, il s’en est pris à sa grand-mère, une sexagénaire, qu’il a violemment frappée, lui causant la mort sur le coup.



Après cet acte tragique, le jeune homme a menacé les autres membres de la famille et blessé certains de ses cousins. Sa violence a suscité la colère des parents et des habitants du quartier, qui se sont rués sur lui et l’ont violemment pris à partie.



Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont évacué le jeune homme vers l’hôpital pour des soins. Malheureusement, il a succombé à ses blessures peu après sa prise en charge médicale.



Les motivations de cet acte restent pour l’instant inconnues. Selon des proches, la victime avait élevé son petit-fils après le décès de sa mère, ce qui rend ce drame d’autant plus bouleversant pour la famille et la communauté.