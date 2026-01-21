Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour


Alwihda Info | Par Dominique Dideo - 21 Janvier 2026


Un drame familial s’est produit dans la matinée du mercredi 21 janvier 2026 au quartier Bénodjo, dans le deuxième arrondissement de la commune de Koumra.


De retour de N’Djamena après plusieurs années d’absence, un jeune homme aurait soudainement sombré dans une crise de violence. Armé d’un gourdin, il s’en est pris à sa grand-mère, une sexagénaire, qu’il a violemment frappée, lui causant la mort sur le coup.

Après cet acte tragique, le jeune homme a menacé les autres membres de la famille et blessé certains de ses cousins. Sa violence a suscité la colère des parents et des habitants du quartier, qui se sont rués sur lui et l’ont violemment pris à partie.

Alertées, les forces de l’ordre sont rapidement intervenues et ont évacué le jeune homme vers l’hôpital pour des soins. Malheureusement, il a succombé à ses blessures peu après sa prise en charge médicale.

Les motivations de cet acte restent pour l’instant inconnues. Selon des proches, la victime avait élevé son petit-fils après le décès de sa mère, ce qui rend ce drame d’autant plus bouleversant pour la famille et la communauté.


Tchad : au Sila, succès de l'initiative de réconciliation communautaire

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d'une veuve

