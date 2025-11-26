Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم وزارة العدل بعشر دراجات نارية لتعزيز خدمات العدالة


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 26 Novembre 2025



تشاد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم وزارة العدل بعشر دراجات نارية لتعزيز خدمات العدالة
 

في إطار تعزيز القدرات التشغيلية للقطاع القضائي، شهد مقر وزارة العدل اليوم الأربعاء عملية تسليم عشر (10) دراجات نارية مقدّمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور نائب الأمين العام للوزارة، السيد يوسف علي محمد، ونائب الممثل المقيم للبرنامج، السيد Jos Delahege، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الوزارة.

وخلال الحفل، أوضح السيد يوسف علي محمد أن هذا الدعم سيُسهم بشكل مباشر في تحسين أداء أعوان العدالة، خصوصاً في المناطق التي تواجه صعوبات في التنقّل. وأضاف أن توفير هذه الوسائل سيُساعد في تسريع تبليغ الوثائق القضائية، ونقل المراسلات، وتسهيل المتابعات الميدانية للملفات على مستوى الدوائر القضائية.

من جانبه، عبّر السيد Jos Delahege عن تقديره للشراكة المتينة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة العدل، مؤكداً أن تقديم هذه الدراجات يأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم سيادة القانون وتعزيز فعالية المؤسسات القضائية. كما شدّد على استمرار التعاون في مجالات الرقمنة، وبناء القدرات، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة بشكل أكثر شمولاً.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحديث النظام القضائي في تشاد من خلال تحسين البنية اللوجستية، وتطوير آليات العمل، وتعزيز قدرات الأعوان، بما يسهم في إرساء عدالة فعّالة وسريعة ومتاحة للجميع.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/11/2025

Tchad : pourquoi certains couples se séparent juste après avoir tout réussi ensemble ?

Tchad : pourquoi certains couples se séparent juste après avoir tout réussi ensemble ?

Tchad : l’INSEED forme 90 journalistes pour renforcer la culture statistique Tchad : l’INSEED forme 90 journalistes pour renforcer la culture statistique 25/11/2025

Populaires

Tchad : pourquoi certains couples se séparent juste après avoir tout réussi ensemble ?

25/11/2025

Cameroun : la CNPS consolide sa stratégie d’investissement selon les standards de l’AISS

25/11/2025

Burkina : SN-BRAFASO, « l’industrialisation, nous la voulons et nous allons la faire », promet le président du Faso

25/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter