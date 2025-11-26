تشاد: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم وزارة العدل بعشر دراجات نارية لتعزيز خدمات العدالة

في إطار تعزيز القدرات التشغيلية للقطاع القضائي، شهد مقر وزارة العدل اليوم الأربعاء عملية تسليم عشر (10) دراجات نارية مقدّمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك بحضور نائب الأمين العام للوزارة، السيد يوسف علي محمد، ونائب الممثل المقيم للبرنامج، السيد Jos Delahege، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي الوزارة.



وخلال الحفل، أوضح السيد يوسف علي محمد أن هذا الدعم سيُسهم بشكل مباشر في تحسين أداء أعوان العدالة، خصوصاً في المناطق التي تواجه صعوبات في التنقّل. وأضاف أن توفير هذه الوسائل سيُساعد في تسريع تبليغ الوثائق القضائية، ونقل المراسلات، وتسهيل المتابعات الميدانية للملفات على مستوى الدوائر القضائية.



من جانبه، عبّر السيد Jos Delahege عن تقديره للشراكة المتينة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة العدل، مؤكداً أن تقديم هذه الدراجات يأتي ضمن الجهود الرامية إلى دعم سيادة القانون وتعزيز فعالية المؤسسات القضائية. كما شدّد على استمرار التعاون في مجالات الرقمنة، وبناء القدرات، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة بشكل أكثر شمولاً.



وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج شامل يهدف إلى تحديث النظام القضائي في تشاد من خلال تحسين البنية اللوجستية، وتطوير آليات العمل، وتعزيز قدرات الأعوان، بما يسهم في إرساء عدالة فعّالة وسريعة ومتاحة للجميع.

