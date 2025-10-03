Alwihda Info
TCHAD

تشاد: تدريب 400 شاب على صناعة الصابون والطاقة الشمسية لمكافحة البطالة


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 3 Octobre 2025



تشاد: تدريب 400 شاب على صناعة الصابون والطاقة الشمسية لمكافحة البطالة

شهدت قاعة وزارة الشؤون الخارجية، صباح الثلاثاء، حفلًا رسميًا لتوزيع شهادات على أكثر من 400 شاب وشابة أنهوا دورة تدريبية نظّمها الصندوق الوطني للتدريب المهني (FONAP) بالتعاون مع مركزي أكسفورد ودنبسكو، وذلك خلال فترة العطلة الدراسية.

واستمرت الدورة 45 يومًا، وتركزت على صناعة الصابون وإعداد وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، في إطار جهود الدولة لتعزيز تكوين الشباب وتمكينهم من مهارات عملية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل أو إطلاق مشاريع إنتاجية خاصة.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد المدير العام للصندوق الوطني للتدريب المهني، السيد حامد يامودا جربو، أن هذا البرنامج يجسّد التزام الصندوق بدعم قدرات الشباب ومكافحة البطالة، داعيًا المستفيدين إلى استثمار مهاراتهم الجديدة في مشاريع تخدم المجتمع وتسهم في تنميته.

من جهته، أشاد مدير مركز أكسفورد، السيد شرف الدين آدم مرخوس، بمستوى المتدربين، مؤكداً أن المركز سيواصل تطوير برامجه التدريبية بما يتماشى مع حاجات سوق العمل.

بدوره، نوّه مسؤول قسم التدريب بمركز دنبسكو، السيد ديبا روديريك شوكي، بالحماس الكبير الذي أبداه المشاركون، معتبرًا أن نجاح هذه الدورة دليل على استعداد الشباب التشادي للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

ويأتي هذا النشاط في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تأهيل الشباب واستغلال العطلة الدراسية في برامج بنّاءة تعزز روح المبادرة وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاندماج المهني.


