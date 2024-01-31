تشاد تستضيف ورشة عمل لتعزيز الصحة والتغذية للأمهات والأطفال

"في إطار جهود الدعم والتحقيق في مجال الصحة، نظمت خلفية الاتصال والمعلومات للرابطات النسائية وشركائها ورشة عمل في 30 يناير 2024 بفندق السياحة في حي شكواة. الهدف من الورشة هو التحقق من صحة الوثيقة الاستراتيجية للتحالف الوطني للمنظمات المدنية ودعم تنفيذ خطة الاستثمار الوطنية.



تحدثت نائبة الأمين العام لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، السيدة أم قجة داودد ساميين، عن أهمية التمويل للنساء والأطفال والمراهقين ودور البنك الدولي في دعم هذه المبادرة. وأكدت على التزام تشاد بتعزيز الصحة والتغذية للأمهات والأطفال والمراهقين. وشكرت جميع الشركاء والمشاركين على جهودهم في دعم هذا المشروع الهام.