تشاد تطلق مشروع "بروفيج" لتمكين الشباب والنساء في القطاعات الإنتاجية الحيوية



نجامينا، 13 أكتوبر 2025 – اختُتمت اليوم بالعاصمة التشادية نجامينا أعمال ورشة العمل الوطنية الخاصة بالمصادقة على التقرير المؤقت لدراسة تطوير برنامج تنمية مهارات الشباب في مجالات ريادة الأعمال الزراعية والرعوية والطاقة الشمسية.



وقد نُظّمت هذه الورشة من قبل الصندوق الوطني لدعم التدريب المهني (FONAP)، بحضور ممثل وزير الدولة المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني، إلى جانب عدد من المديرين العامين والخبراء والمتدربين وممثلين عن مختلف القطاعات ذات الصلة.



خلال الورشة، التي استمرت عدة أيام، ناقش المشاركون التقرير المؤقت لمشروع طموح يحمل اسم "بروفيج" (PROFIEJ)، وهو برنامج تدريبي وإدماجي يهدف إلى تمكين الشباب والنساء، خاصة الفئة العمرية بين 15 و35 سنة، في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة المتجددة. ويأتي هذا المشروع انسجاماً مع رؤية "تشاد كونكسيون 2030" الوطنية للتنمية المستدامة.



وفي كلمته الختامية، أكد السيد حامد يامودا جربو، المدير العام للصندوق الوطني لدعم التدريب المهني، أهمية المشروع ودوره الحيوي في تعزيز قدرات الشباب وتشجيع روح المبادرة في القطاعات الإنتاجية الحيوية، قائلاً:



"إن مشروع بروفيج يمثل فرصة حقيقية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تمكين الشباب والنساء، وهو تجسيد لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، المارشال محمد إدريس ديبي إيتنو، الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة ومكافحة البطالة."



وأضاف جربو أن المشروع يهدف إلى تدريب وإدماج نحو 59 ألف مستفيد، عبر تأهيل 23 مركزاً للتدريب المهني في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً التزام الصندوق بتعبئة الموارد اللازمة لضمان نجاح المشروع.



وفي ختام الورشة، عبّر المشاركون عن ارتياحهم للنتائج التي تم التوصل إليها، مؤكدين أن هذا المشروع يشكّل خطوة استراتيجية نحو تعزيز فرص التشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تشاد.