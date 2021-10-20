Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

تشاد: ديلو يفتتح مكتبا لحزبه بالدائرة العاشرة


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 20 Octobre 2021



تشاد: ديلو يفتتح مكتبا لحزبه بالدائرة العاشرة

اجتمع مساء اليوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ ، مناضلي حزب الاشتراكي بلا حدود في الدائرة العاشرة (حي قوجي) لافتتاح مكتبا للحزب الاشتراكي بلا حدود في الدائرة بحضور المكتب التنفيذي.

تميز الحفل الذي قاده السيد يحيى ديلو جرو بعدة فقرات ، من بينها مداخلة السيدة هرم أحمد سكرتيرة شؤون المرأة بالحزب ، حيث أشارت إلى أهمية إشراك المرأة في الحياة السياسية مشددة على ضرورة مشاركة المرأة في الأحزاب وأن المرأة هي الركيزة الأساسية للنهوض بالبلاد على حد تغبيرها.

بعد تنصيب أعضاء المكتب البلدي من قبل السيد دينامو درام نيابة عن الرئيس الوطني للحزب يحيى ديلو جرو ، ألقى أمين الحزب في الدائرة العاشرة السيد أب سكين محمد طاهر كلمة قصيرة وأكد دعم الحزب في كافة الجهود السياسية ، موضحا أن الحزب الاشتراكي بلا حدود تكمن رؤيته الوحيدة في تحقيق العدالة.

من جانب الرئيس الوطني للحزب الاشتراكي بلا حدود السيد يحيى ديلو غرو علق في حديثه على الوضع الاقتصادي للبلاد ، مؤكدا الديون المتراكمة ، مشيرا بأصابع الاتهام إلى خداع بعض الشركات العالمية ، مستنكرا الاستغلال. التشاديين من قبل هذه الشركات.

ونشير إلى أن حزب الاشتراكي بلا حدود بادر في فتح مكاتب له على مستوى الدوائر العشر لبلدية انجمينا حيث دشن بالفعل أربع مكاتب تحديدا الدائرة (١، ٥ ، ٩ ، ١٠)



Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 20 Octobre 2021 - 22:30 Tchad : nominations au ministère de la Communication

Mercredi 20 Octobre 2021 - 21:58 Tchad : un nouveau-né miraculé, jeté par sa mère dans les toilettes

Mercredi 20 Octobre 2021 - 21:24 Tchad : le président du Conseil d'administration de la CBT remplacé

Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/10/2021

Tchad : la CNDH exige l’annulation de la Dia dans le Mandoul

Tchad : la CNDH exige l’annulation de la Dia dans le Mandoul

Tchad : la CASCIDHO dénonce l’accord de Koumra sur les homicides Tchad : la CASCIDHO dénonce l’accord de Koumra sur les homicides 20/10/2021

Populaires

Tchad : nomination de 23 trésoriers provinciaux

19/10/2021

Tchad : nominations au ministère des Finances et du Budget

19/10/2021

Tchad : un nouveau chef d'état-major du secteur 2 de la FMM nommé

20/10/2021
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 08/09/2021 - Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert technique et journaliste indépendant

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Cameroun : l’enrichissement illicite préoccupe

Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? Tchad : le dialogue national inclusif est-il nécessaire ? 06/09/2021 - Martin Hidgé Ndouba

ANALYSE - 11/10/2021 - Martin Higdé Ndouba

Tchad : la dépravation des moeurs, un fléau qui gangrène la jeunesse

Tchad : la dépravation des moeurs, un fléau qui gangrène la jeunesse

Cameroun : question sociale et devenir du pays Cameroun : question sociale et devenir du pays 11/10/2021 - Pr Armand Leka Essomba, chef de Département de Sociologie, Université de Yaoundé I.

REACTION - 04/06/2021 - Info Alwihda

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Tchad : suspendu de ses fonctions, le délégué de l'environnement du Salamat se défend

Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire Confinement de N'Djamena : une mesure impopulaire 03/01/2021 - Mbainaissem Gédéon

© 2020 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter