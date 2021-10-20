تشاد: ديلو يفتتح مكتبا لحزبه بالدائرة العاشرة



اجتمع مساء اليوم ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١ ، مناضلي حزب الاشتراكي بلا حدود في الدائرة العاشرة (حي قوجي) لافتتاح مكتبا للحزب الاشتراكي بلا حدود في الدائرة بحضور المكتب التنفيذي.



تميز الحفل الذي قاده السيد يحيى ديلو جرو بعدة فقرات ، من بينها مداخلة السيدة هرم أحمد سكرتيرة شؤون المرأة بالحزب ، حيث أشارت إلى أهمية إشراك المرأة في الحياة السياسية مشددة على ضرورة مشاركة المرأة في الأحزاب وأن المرأة هي الركيزة الأساسية للنهوض بالبلاد على حد تغبيرها.



بعد تنصيب أعضاء المكتب البلدي من قبل السيد دينامو درام نيابة عن الرئيس الوطني للحزب يحيى ديلو جرو ، ألقى أمين الحزب في الدائرة العاشرة السيد أب سكين محمد طاهر كلمة قصيرة وأكد دعم الحزب في كافة الجهود السياسية ، موضحا أن الحزب الاشتراكي بلا حدود تكمن رؤيته الوحيدة في تحقيق العدالة.



من جانب الرئيس الوطني للحزب الاشتراكي بلا حدود السيد يحيى ديلو غرو علق في حديثه على الوضع الاقتصادي للبلاد ، مؤكدا الديون المتراكمة ، مشيرا بأصابع الاتهام إلى خداع بعض الشركات العالمية ، مستنكرا الاستغلال. التشاديين من قبل هذه الشركات.



ونشير إلى أن حزب الاشتراكي بلا حدود بادر في فتح مكاتب له على مستوى الدوائر العشر لبلدية انجمينا حيث دشن بالفعل أربع مكاتب تحديدا الدائرة (١، ٥ ، ٩ ، ١٠)