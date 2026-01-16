Musique : Hilaire Haïti signe son grand retour au Complexe Dionbé





Le chanteur emblématique de la musique tradi-moderne, Hilaire Haïti, fait son grand retour après une longue période d'absence. Il s'apprête à ravir ses fans avec un projet ambitieux qui promet d'être mémorable. Hilaire Haïti organisera un concert géant le 30 janvier 2026 au complexe Dionbé à Moundou. Cet événement exceptionnel sera l'occasion pour l'artiste de dévoiler ses projets futurs et de partager avec le public le fruit de ses années de recherche musicale. Le concert représente une occasion unique de célébrer la musique aux côtés d'Hilaire et de redécouvrir son talent sous un nouveau jour. Pour lui, la présence du public sera un soutien précieux pour lui et son équipe dans cette nouvelle aventure. Avec ce retour, Hilaire Haïti s'apprête à faire revivre l'effervescence de ses performances et à reconnecter avec son public de manière significative. Les fans peuvent s'attendre à une soirée pleine d'émotion et de passion musicale.