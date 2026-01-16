Le chanteur emblématique de la musique tradi-moderne, Hilaire Haïti, fait son grand retour après une longue période d'absence. Il s'apprête à ravir ses fans avec un projet ambitieux qui promet d'être mémorable.
TCHAD
Musique : Hilaire Haïti signe son grand retour au Complexe Dionbé
Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Janvier 2026
Le 30 janvier 2026, le Complexe Dionbé sera le théâtre d'une célébration musicale unique. Hilaire Haïti, figure de proue de la musique tradi-moderne, y organisera un concert géant pour renouer avec ses fans et dévoiler les contours de sa nouvelle orientation artistique.
