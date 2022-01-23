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عودة ١٢ سيارة على متنها ١٠٠ متمرد إلى البلاد عبر ولاية كانم


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 23 Janvier 2022



عودة ١٢ سيارة على متنها ١٠٠ متمرد إلى البلاد عبر ولاية كانم

استقبل والي كانم الجنرال عثمان إبراهيم جمعة في 23 يناير ، بالقرب من ماو ، مائة من المتمردين من كتيبة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية بقيادة رئيس بعثتهم يوسف حبري.


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