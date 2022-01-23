استقبل والي كانم الجنرال عثمان إبراهيم جمعة في 23 يناير ، بالقرب من ماو ، مائة من المتمردين من كتيبة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية بقيادة رئيس بعثتهم يوسف حبري.
|
TCHAD
عودة ١٢ سيارة على متنها ١٠٠ متمرد إلى البلاد عبر ولاية كانم
Alwihda Info | Par Brahim Issa - 23 Janvier 2022
استقبل والي كانم الجنرال عثمان إبراهيم جمعة في 23 يناير ، بالقرب من ماو ، مائة من المتمردين من كتيبة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية بقيادة رئيس بعثتهم يوسف حبري.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 18/01/2022 - Jean-Pierre Ateba Mendo, Politologue
Cameroun : Samuel Mvondo Ayolo, l’homme intègre lynché par des ambitieux politiques