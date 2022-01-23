عودة ١٢ سيارة على متنها ١٠٠ متمرد إلى البلاد عبر ولاية كانم



استقبل والي كانم الجنرال عثمان إبراهيم جمعة في 23 يناير ، بالقرب من ماو ، مائة من المتمردين من كتيبة اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية بقيادة رئيس بعثتهم يوسف حبري.