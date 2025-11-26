Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان… كنيسة الله في تشاد تطلق برنامجها الروحي المكوّن من ثلاث ليالٍ للصلاة والكرازة


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 26 Novembre 2025



في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان… كنيسة الله في تشاد تطلق برنامجها الروحي المكوّن من ثلاث ليالٍ للصلاة والكرازة

في أجواء تعبق بالخشوع والروحانية، أطلقت كنيسة الله في تشاد برنامجها الروحي الكبير المكوّن من ثلاث ليالٍ مخصّصة للصلاة والكرازة، وذلك يوم 25 نوفمبر 2025 في ملعب OlympAfrica بحي أبينا. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الإيمان داخل المجتمع وتعميق الوعي الروحي بين مختلف فئاته.

وخلال حفل الافتتاح، عبّر رئيس اللجنة المنظمة، الأسقف ناغينغار يُوو هينغ، عن اعتزازه بتنظيم هذا الموعد الروحي، مؤكداً أنه يمثل “محطة مفصلية في المسار الروحي لتشاد، ولشبابها وعائلاتها وكنيسة المسيح في البلاد”. وأوضح أن هذه الليالي تُعدّ “فرصة لإيقاظ شعب الله، وترميم القلوب الجريحة، وكسر القيود، وفتح أبواب جديدة نحو موسم من الزيارة الإلهية”، مؤكداً أن ما سيجري خلال هذه الليالي لن يكون عادياً.

من جانبه، أعلن الأسقف دوغوا كوليانغ إيريك أن برنامج هذا العام يُقام تحت شعار «ليأتِ ملكوتك»، المقتبس من تعليم الرب يسوع في إنجيل متّى 6:9، مشيراً إلى أن قلوب المؤمنين تتوق لرؤية “تجلّي ملكوت الله في تشاد”.

وأكد إيريك أن هذه الأيام “ليست مناسبة احتفالية، بل وقت مكرّس للصلاة والتقرّب من الله”، موضحاً أن البرنامج سيشمل صلوات لتحرير العائلات، وشفاء المرضى، ورسائل نبوية موجّهة للوطن، إلى جانب الدعوة إلى التوبة والخلاص عبر الكرازة.

واختُتمت المداخلات بالدعوة إلى رفع راية اسم يسوع عالياً، مستشهدين بقول الكتاب المقدس في المزمور 33:12:
«طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثاً له».


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 25/11/2025

Tchad : Sandana accueille une formation pour renforcer la médiation dans les zones agropastorales

Tchad : Sandana accueille une formation pour renforcer la médiation dans les zones agropastorales

Tchad : la CNDH reçoit l’ambassadeur du Maroc et l’Ordre des Avocats Tchad : la CNDH reçoit l’ambassadeur du Maroc et l’Ordre des Avocats 25/11/2025

Populaires

Tchad : pourquoi certains couples se séparent juste après avoir tout réussi ensemble ?

25/11/2025

Cameroun : la CNPS consolide sa stratégie d’investissement selon les standards de l’AISS

25/11/2025

Burkina : SN-BRAFASO, « l’industrialisation, nous la voulons et nous allons la faire », promet le président du Faso

25/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/11/2025 - Ahmad Youssouf Ali

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Tchad : La rétention des compétences, un frein systémique à l'épanouissement professionnel

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter