في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان… كنيسة الله في تشاد تطلق برنامجها الروحي المكوّن من ثلاث ليالٍ للصلاة والكرازة



في أجواء تعبق بالخشوع والروحانية، أطلقت كنيسة الله في تشاد برنامجها الروحي الكبير المكوّن من ثلاث ليالٍ مخصّصة للصلاة والكرازة، وذلك يوم 25 نوفمبر 2025 في ملعب OlympAfrica بحي أبينا. ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز الإيمان داخل المجتمع وتعميق الوعي الروحي بين مختلف فئاته.



وخلال حفل الافتتاح، عبّر رئيس اللجنة المنظمة، الأسقف ناغينغار يُوو هينغ، عن اعتزازه بتنظيم هذا الموعد الروحي، مؤكداً أنه يمثل “محطة مفصلية في المسار الروحي لتشاد، ولشبابها وعائلاتها وكنيسة المسيح في البلاد”. وأوضح أن هذه الليالي تُعدّ “فرصة لإيقاظ شعب الله، وترميم القلوب الجريحة، وكسر القيود، وفتح أبواب جديدة نحو موسم من الزيارة الإلهية”، مؤكداً أن ما سيجري خلال هذه الليالي لن يكون عادياً.



من جانبه، أعلن الأسقف دوغوا كوليانغ إيريك أن برنامج هذا العام يُقام تحت شعار «ليأتِ ملكوتك»، المقتبس من تعليم الرب يسوع في إنجيل متّى 6:9، مشيراً إلى أن قلوب المؤمنين تتوق لرؤية “تجلّي ملكوت الله في تشاد”.



وأكد إيريك أن هذه الأيام “ليست مناسبة احتفالية، بل وقت مكرّس للصلاة والتقرّب من الله”، موضحاً أن البرنامج سيشمل صلوات لتحرير العائلات، وشفاء المرضى، ورسائل نبوية موجّهة للوطن، إلى جانب الدعوة إلى التوبة والخلاص عبر الكرازة.



واختُتمت المداخلات بالدعوة إلى رفع راية اسم يسوع عالياً، مستشهدين بقول الكتاب المقدس في المزمور 33:12:

«طوبى للأمة التي الرب إلهها، الشعب الذي اختاره ميراثاً له».