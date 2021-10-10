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TCHAD

​سكسيه مسارا : "لن نتخلى عن علمنا ولا أحد يمنعنا من إظهار وطنيتنا"


Alwihda Info | Par Brahim Issa - 10 Octobre 2021



​سكسيه مسارا : "لن نتخلى عن علمنا ولا أحد يمنعنا من إظهار وطنيتنا"

صرح رئيس حزب المحولون سكسيه مسارا بعد ساعات قليلة من تفتيش الشرطة لمقر الحزب في الدائرة السابعة ونزع العلم الوطني، بأنه لن يتخلى عن العلم الوطني ، مؤكدا أنه لا يوجد حد يمنع التشاديين من تعبير عن وطنيتهم.

قال مسارا : "حوالي الساعة السادسة صباحًا ، جاءت حوالي 20 سيارة من قوات الدفاع والأمن لتطويق المقر ، وطالبوا" بفتح بعد محاولات قفزوا بالحائط ، فتحوا ودخلوا وقالوا إن عليهم إزالة العلم".

وأكدت الشرطة الوطنية إن "الهدف هو ببساطة إزالة العلم العائم الذي يعتبر مخالفًا لنصوص الجمهورية" وفقا للشرطة إنه يُمنع منعاً باتاً رفع العلم الوطني ، رمز الدولة ، في منزل خاص يمكن أن تطفو الألوان الثلاثة إلا أمام المؤسسات العامة".

اما من جانب رئيس الحزب أكد أنه لا يوجد قانون يمنع الوطني من إظهار حب الوطن وقال "لن نتخلى من حق حمل علمنا هنا في تشاد"


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