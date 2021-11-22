​مجموعة فاغنر الروسية تهاجم حركة عسكرية تشادية متمركزة في أفريقيا الوسطى



تعرض معسكر المجلس الوطني لتحرير تشاد في حدود تشاد مع أفريقيا الوسطى تحديدا جسر كوجي إلى هجوم من قبل مجموعة فاغنر الروسية وقوات أفريقيا الوسطى، وأن هذه الحركة تجري محادثات مع السلطات التشادية عبر اللجنة الفنية الخاصة بمشاركة السياسيين والعسكريين ، بهدف المشاركة في الحوار التمهيدي والشامل.



أكد المجلس الوطني لتحرير تشاد ، الذي يتزعمه البروفيسور جبرين كاجام ، من خلال بيان صحفي أن قواتها تعرضت لهجوم من قبل القوات الروسية ووسط إفريقيا ، ولا سيما مجموعة فاغنر.



جاء في البيان : هذه المذبحة المتعطشة للدماء واللاإنسانية التي وقعت في 17 نوفمبر 2021 من قبل قوات التحالف لجمهورية إفريقيا الوسطى ، والتي أدخلت آلاف العائلات التشادية في حالة حداد.



وبحسب البيان الصحفي ، فإن عدد المواطنين التشاديين المتفحمين يقدر بنحو 250 شهيدًا وأكثر ، ناهيك عن الجرحى والمفقودين في الغابة.



كما كان المجلس الوطني لتحرير تشاد ضحية لهذا العدوان الهمجي ، حيث قتل 27 شخصًا وأصيب 52 بجروح خطيرة ، على الرغم من المناورات الدبلوماسية التي قام بها الأخير.



قيادة الحركة تجدد بعثها برسالة إلى الرئيس تواديرا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في بانغي.