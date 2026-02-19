Alwihda Info
AFRIQUE

​Deux nouveaux postes pour sécuriser la frontière Tchad–RCA


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 19 Février 2026


La surveillance s’intensifie entre le Tchad et la République centrafricaine. La force mixte chargée de la sécurité frontalière a installé, ce 19 février 2025, deux nouveaux postes dans la zone de Sido : l’un du côté centrafricain et l’autre sur le territoire tchadien.


​Deux nouveaux postes pour sécuriser la frontière Tchad–RCA
À travers cette initiative, les autorités des deux pays entendent mieux protéger les habitants vivant le long de la frontière et garantir la libre circulation des marchandises. L’enjeu est également de soutenir les échanges commerciaux entre les deux États voisins.

En déplacement dans la localité, le commandant de la force mixte, le général de brigade Moubarak Abakar Nassour, a rencontré les responsables administratifs et militaires de la zone. Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire et les mesures à prendre pour prévenir toute menace. Le général a insisté sur la coordination permanente entre les unités tchadiennes et centrafricaines, soulignant également le rôle essentiel des populations dans la lutte contre l’insécurité.

Avec la création de ces deux secteurs opérationnels, la force mixte entend assurer une présence continue, de jour comme de nuit, afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Les équipes déployées devront travailler en synergie et intervenir rapidement des deux côtés de la frontière en cas de besoin.

Le capitaine Paoulis Charly Sammuel prend la tête du secteur basé à Kabo, en République centrafricaine.

Avant de quitter la zone, le général Moubarak Abakar Nassour a rappelé aux éléments leur devoir de discipline et de responsabilité. Il a souligné que la réussite de cette mission dépend de l’engagement des forces sur le terrain et de la confiance entre les deux pays, déterminés à maintenir la paix le long de leur frontière commune.


