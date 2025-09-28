Alwihda Info
AFRIQUE

​Entretien téléphonique entre le président tchadien Mahamat Idriss Déby et Saddam Haftar


Alwihda Info | Par Alwihda - 28 Septembre 2025


Le dimanche 28 septembre 2025, un échange téléphonique a eu lieu entre le général de corps d’armée Saddam Haftar, commandant adjoint des forces armées libyennes, et le président tchadien, le Maréchal Mahamat Idriss Déby.


Les deux responsables ont discuté des récents développements dans la province du Tibesti, région frontalière entre la Libye et le Tchad.

Le président Mahamat Idriss Déby a assuré que son gouvernement contrôle pleinement la situation et que les zones frontalières sont sécurisées par l’armée tchadienne. De son côté, Saddam Haftar a salué les efforts des forces tchadiennes pour consolider la stabilité dans le nord du pays.

Il a par ailleurs souligné l’importance d’un renforcement de la coordination et de la concertation entre les deux pays en matière de sécurité frontalière, rappelant que la stabilité du Tchad demeure une priorité stratégique pour la Libye, tant pour son État que pour son peuple.


