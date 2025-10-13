​Tchad : Inauguration de la centrale photovoltaïque hybride d’Amdjarass, un pas décisif vers l’autonomie énergétique











13 Octobre 2025



Amdjarass, 13 octobre 2025 – La ville d’Amdjarass, chef-lieu de la province de l’Ennedi-Est, a abrité ce lundi la cérémonie officielle d’inauguration de la centrale photovoltaïque hybride, en présence du secrétaire général adjoint du ministère de l’Eau et de l’Énergie, Abdelkerim Dangaye, du directeur général de l’ADERM, Younouss Daoussa Mahamat, du secrétaire général de la province, Taryanouba Benjamin, ainsi que du maire d’Amdjarass, Hamit Béguéra.

Cet événement marque une étape historique dans la politique énergétique du Tchad et illustre la volonté du gouvernement de promouvoir une énergie propre, durable et accessible à tous.



Dans son allocution, le directeur général de l’ADERM, Younouss Daoussa Mahamat, a exprimé sa fierté et sa reconnaissance à l’occasion de cette inauguration qu’il a qualifiée de « tournant significatif » dans la quête du pays pour un accès élargi à une énergie durable.



Il a salué la vision éclairée du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, dont la détermination à améliorer les conditions de vie des citoyens a permis la concrétisation de ce projet stratégique.



« Grâce à ce leadership exemplaire et à un engagement constant en faveur de l’électrification rurale, Amdjarass dispose désormais d’une centrale capable de répondre à ses besoins croissants en énergie », a-t-il déclaré.



Le projet, implanté sur une superficie de 12 hectares, dispose d’une capacité de production solaire de 5,4 mégawatts-crête, assortie d’un système de stockage de 10 mégawattheures. Il comprend également quatre groupes électrogènes d’une capacité unitaire de 1 mégawatt, soit une puissance thermique totale de 4 mégawatts.



Cette infrastructure moderne permettra de fournir une alimentation stable et propre aux institutions publiques, écoles, hôpitaux et ménages de la ville, tout en renforçant la complémentarité avec les sources d’énergie éolienne déjà présentes dans la région.



Le directeur général de l’ADERM a souligné que ce projet incarne pleinement la vision du Chef de l’État, qui place l’énergie au cœur de la transformation sociale et économique du Tchad. Il a salué l’appui stratégique du ministère de l’Eau et de l’Énergie, ainsi que la collaboration des autorités locales — notamment du secrétaire général de la province, Taryanouba Benjamin, et du maire d’Amdjarass, Hamit Béguéra — pour leur accompagnement constant et leurs orientations précieuses.



Younouss Daoussa Mahamat a également exprimé sa gratitude envers les sociétés INNOVENT et SUNPOWER, partenaires techniques et financiers du projet, ainsi qu’à l’ensemble des ingénieurs, techniciens et acteurs locaux ayant contribué à sa réalisation.



Il a appelé les autorités locales et les usagers à adopter une utilisation responsable et durable de cette énergie afin d’en maximiser les bénéfices pour la communauté.

La cérémonie a aussi été l’occasion d’annoncer la mise en service prochaine de nouvelles microcentrales solaires hybrides à Sogoya et Bir Douane, d’une capacité respective de 600 kWh et 800 kWh, avec des systèmes de stockage adaptés. Ces projets s’inscrivent dans la politique nationale d’électrification rurale, qui vise à étendre progressivement l’accès à l’électricité sur l’ensemble du territoire.



Pour sa part, le secrétaire général adjoint du ministère de l’Eau et de l’Énergie, Abdelkerim Dangaye, a salué cette réalisation qu’il a qualifiée de « modèle d’innovation et de progrès », traduisant la volonté du gouvernement d’apporter une énergie propre et durable aux zones rurales.



Il a réaffirmé que cette centrale reflète la vision du Maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, axée sur le développement durable et le bien-être des populations.



La centrale photovoltaïque hybride d’Amdjarass n’est donc pas qu’une infrastructure énergétique : elle symbolise la réussite d’une politique nationale tournée vers l’avenir, fondée sur la durabilité, l’innovation et la solidarité.

Par cette réalisation, le Tchad franchit un pas décisif vers l’autonomie énergétique et la valorisation de son immense potentiel solaire au service du développement national.





