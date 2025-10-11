​Tchad : Plus de 90 fonctionnaires de la Police nationale admis à faire valoir leurs droits à la retraite

Des départs après de longues années de service



Ces décisions concernent des fonctionnaires de divers grades — Commissaires, Officiers, Inspecteurs et Gardiens de la Paix — ayant servi la Police nationale « avec loyauté et dévouement », selon les termes des correspondances officielles.

Les intéressés, dont les noms figurent sur les listes jointes, seront admis à la retraite entre janvier et octobre 2026, selon leur date d’anniversaire réglementaire.



Parmi les concernés figurent plusieurs hauts cadres ainsi que des dizaines d’officiers et de sous-officiers ayant exercé dans différentes villes du pays, de N’Djamena à Abéché, Faya-Largeau, Sarh, Moundou, Mongo ou encore Bousso.



Une reconnaissance officielle du service rendu



Dans les lettres signées, le Directeur général de la Police nationale exprime la reconnaissance de l’institution pour les services rendus : « La Police nationale vous demeurera très reconnaissante pour les services rendus et vous souhaite une retraite paisible », écrit le Contrôleur général Tougoud Digo Maïdé.



Il invite les services concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le processus administratif de la mise à la retraite, à compter des dates d’admission fixées pour chacun.