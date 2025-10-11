Alwihda Info
TCHAD

​Tchad : Plus de 90 fonctionnaires de la Police nationale admis à faire valoir leurs droits à la retraite


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Octobre 2025


N’Djamena, 8 octobre 2025 – Le Directeur général de la Police nationale, le Contrôleur général de Police de 2ᵉ grade, Tougoud Digo Maïdé, a signé deux lettres d’information actant la mise à la retraite de plus de 90 policiers pour avoir atteint la limite d’âge réglementaire, conformément aux dispositions de la loi n°019/PCMT/2022 du 4 juillet 2022, modifiée par l’ordonnance n°005/PT/2023 du 31 janvier 2023, portant Statut général du personnel du Corps de la Police nationale.


Des départs après de longues années de service

Ces décisions concernent des fonctionnaires de divers grades — Commissaires, Officiers, Inspecteurs et Gardiens de la Paix — ayant servi la Police nationale « avec loyauté et dévouement », selon les termes des correspondances officielles.
Les intéressés, dont les noms figurent sur les listes jointes, seront admis à la retraite entre janvier et octobre 2026, selon leur date d’anniversaire réglementaire.

Parmi les concernés figurent plusieurs hauts cadres ainsi que des dizaines d’officiers et de sous-officiers ayant exercé dans différentes villes du pays, de N’Djamena à Abéché, Faya-Largeau, Sarh, Moundou, Mongo ou encore Bousso.

Une reconnaissance officielle du service rendu

Dans les lettres signées, le Directeur général de la Police nationale exprime la reconnaissance de l’institution pour les services rendus : « La Police nationale vous demeurera très reconnaissante pour les services rendus et vous souhaite une retraite paisible », écrit le Contrôleur général Tougoud Digo Maïdé.

Il invite les services concernés à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le processus administratif de la mise à la retraite, à compter des dates d’admission fixées pour chacun.


