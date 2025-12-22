Abéché : La FALASH réaffirme son identité républicaine par la levée des couleurs

Pour la FALASH, cette cérémonie n'est pas un simple acte administratif. Elle symbolise l'alignement de l'enseignement des sciences humaines sur les impératifs de la construction nationale. En présence du chef de service administratif et des chefs de départements, le corps enseignant a tenu à marquer son adhésion aux valeurs de la République, faisant du campus un espace de transmission du civisme.



Le Dr Attié Djouid Djaral Nabi a rappelé que la discipline est le socle de toute réussite académique. En réunissant les acteurs de l'université autour des couleurs nationales, l'institution vise à renforcer l'esprit d'unité. Ce moment de recueillement permet d'aplanir les divergences et de focaliser les énergies sur un objectif commun : l'excellence au service du Tchad.



Cette activité s'inscrit dans la vision globale de l'enseignement supérieur au Tchad, qui place la promotion de la citoyenneté au même rang que la recherche scientifique. La FALASH réaffirme ainsi que l'Université Adam Barka demeure un pôle de stabilité et de responsabilité, où se forment des citoyens conscients de leurs devoirs envers la nation.

