TCHAD

Abéché : La FALASH réaffirme son identité républicaine par la levée des couleurs


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 22 Décembre 2025


Ce lundi 22 décembre 2025, l'enceinte de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FALASH) de l'Université Adam Barka d'Abéché a été le théâtre d'un moment de ferveur patriotique. Sous la direction du vice-doyen, le Dr Attié Djouid Djaral Nabi, la communauté universitaire s'est rassemblée pour la cérémonie solennelle de levée du drapeau national.


Pour la FALASH, cette cérémonie n'est pas un simple acte administratif. Elle symbolise l'alignement de l'enseignement des sciences humaines sur les impératifs de la construction nationale. En présence du chef de service administratif et des chefs de départements, le corps enseignant a tenu à marquer son adhésion aux valeurs de la République, faisant du campus un espace de transmission du civisme.

 

Le Dr Attié Djouid Djaral Nabi a rappelé que la discipline est le socle de toute réussite académique. En réunissant les acteurs de l'université autour des couleurs nationales, l'institution vise à renforcer l'esprit d'unité. Ce moment de recueillement permet d'aplanir les divergences et de focaliser les énergies sur un objectif commun : l'excellence au service du Tchad.

 

Cette activité s'inscrit dans la vision globale de l'enseignement supérieur au Tchad, qui place la promotion de la citoyenneté au même rang que la recherche scientifique. La FALASH réaffirme ainsi que l'Université Adam Barka demeure un pôle de stabilité et de responsabilité, où se forment des citoyens conscients de leurs devoirs envers la nation.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
