AFRIQUE

Afrique : le commandant de l’AFRICOM en visite au Bénin et au Cameroun


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Septembre 2025



Le général Dagvin Anderson, nouveau commandant du U.S. Africa Command (AFRICOM), a effectué une visite du 16 au 20 septembre 2025 au Bénin et au Cameroun, marquant son premier déplacement en Afrique de l’Ouest depuis sa prise de fonction. Cette tournée avait pour objectif de consolider les liens de coopération sécuritaire entre les États-Unis et ces deux pays clés de la région.

Rencontres de haut niveau
À Cotonou, le général Anderson a été reçu par le président Patrice Talon, le ministre de la Défense Dr. Alain Fortunet Nauatin, le chef d’état-major général des armées le général de division Fructueux Gbaguidi, ainsi que l’ambassadeur américain Brian Shukan. À Yaoundé, il a échangé avec le président Paul Biya, le ministre de la Défense Joseph Beti Assomo, le général de brigade Donatien Melingui Nouma, inspecteur chargé des forces au sein de l’état-major, ainsi que l’ambassadeur américain Christopher John Lamora.

Les enjeux au cœur des discussions
Les échanges ont porté principalement sur les menaces terroristes transfrontalières, qui font aujourd’hui de l’Afrique le nouvel épicentre de la violence djihadiste. Le général Anderson a insisté sur l’importance de la coopération régionale et du partenariat avec les États-Unis pour contrer l’expansion des groupes armés. « Ces rencontres ont été des occasions précieuses de réaffirmer notre engagement auprès de nos partenaires en Afrique de l’Ouest », a-t-il déclaré, avant de prévenir : « Sans action concertée, l’Afrique pourrait devenir la source du prochain 11 septembre. »

Parmi les thèmes majeurs abordés : Lutte contre le terrorisme : stratégies conjointes pour perturber et affaiblir les groupes armés. Sécurité maritime : coopération renforcée contre la piraterie, la pêche illégale et l’exploitation illicite des voies maritimes. Assistance aux forces de sécurité : formations, équipements et renforcement des capacités institutionnelles. Stabilité régionale et interopérabilité : coordination accrue entre armées africaines pour répondre efficacement aux menaces communes.

Un engagement durable des États-Unis
Le général Anderson a réaffirmé que les États-Unis privilégient des solutions africaines aux défis africains, en soutenant la montée en puissance des forces locales. L’AFRICOM continuera d’appuyer ses partenaires par des formations, des transferts d’équipements et un accompagnement institutionnel, afin de promouvoir la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région. Cette visite consolide une coopération déjà solide et témoigne de la volonté des États-Unis de rester un acteur stratégique aux côtés de l’Afrique de l’Ouest face à l’évolution des menaces.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
