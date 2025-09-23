Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Ballon d'Or : la discrète fierté d'une mère et sa promesse de tournée africaine


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 23 Septembre 2025



Ballon d'Or : la discrète fierté d'une mère et sa promesse de tournée africaine
À la suite de la cérémonie du Ballon d'Or, marquée par la fierté des internationaux français d'origine mauritanienne et sénégalaise, la mère d'Ousmane Dembélé a promis une tournée africaine pour le trophée, comme le rapporte le journal Le Parisien.

L'ancien joueur du FC Barcelone et actuel attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) était honoré hier au Théâtre du Châtelet. Pendant la cérémonie, sa mère, Fatimata, était si discrète que personne n'avait remarqué sa présence parmi les invités. Lors de son discours de remerciement, Ousmane Dembélé a évoqué sa mère à plusieurs reprises.

Les maîtres de cérémonie lui ont alors demandé : « Ta mère est là ? ». Il a répondu : « Oui, elle est là ». On l'a alors invitée à monter sur scène pour rejoindre son fils.

Fatimata a confié aux journalistes qu'elle n'aime pas se montrer, avant de promettre une tournée africaine : « Je ne suis pas quelqu’un qui aime me montrer, je préfère rester discrète, a-t-elle déclaré. Quand je vais voir mon fils au stade, je peux être au milieu de la foule sans que l'on sache que je suis la maman d’Ousmane. Je n’ai pas la grosse tête à cause de ça. »

C'est ensuite avec enthousiasme qu'elle a annoncé une tournée du précieux trophée sur le continent africain : « On va l'amener partout, ce Ballon d'Or... même au Sénégal ! C'est le ballon de toute l'Afrique. »


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 23/09/2025

Tchad : comment nourrir plus de 20 millions de Tchadiens d’ici 2030 ?

Tchad : comment nourrir plus de 20 millions de Tchadiens d’ici 2030 ?

Tchad : ​La mère d’Idriss Youssouf Boy implore le président Mahamat Idriss Déby Itno de libérer son fils Tchad : ​La mère d’Idriss Youssouf Boy implore le président Mahamat Idriss Déby Itno de libérer son fils 23/09/2025

Populaires

​Tchad : Le CEMGA rencontre les groupes de revendications de Miski

22/09/2025

Tchad : écoles coraniques, quand les maîtres exigent argent et biens matériels aux enfants

22/09/2025

Tchad : femmes mariées en fuite, comprendre les raisons de ces départs conjugaux

22/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter