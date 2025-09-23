Ballon d'Or : la discrète fierté d'une mère et sa promesse de tournée africaine

À la suite de la cérémonie du Ballon d'Or, marquée par la fierté des internationaux français d'origine mauritanienne et sénégalaise, la mère d'Ousmane Dembélé a promis une tournée africaine pour le trophée, comme le rapporte le journal Le Parisien.



L'ancien joueur du FC Barcelone et actuel attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) était honoré hier au Théâtre du Châtelet. Pendant la cérémonie, sa mère, Fatimata, était si discrète que personne n'avait remarqué sa présence parmi les invités. Lors de son discours de remerciement, Ousmane Dembélé a évoqué sa mère à plusieurs reprises.



Les maîtres de cérémonie lui ont alors demandé : « Ta mère est là ? ». Il a répondu : « Oui, elle est là ». On l'a alors invitée à monter sur scène pour rejoindre son fils.



Fatimata a confié aux journalistes qu'elle n'aime pas se montrer, avant de promettre une tournée africaine : « Je ne suis pas quelqu’un qui aime me montrer, je préfère rester discrète, a-t-elle déclaré. Quand je vais voir mon fils au stade, je peux être au milieu de la foule sans que l'on sache que je suis la maman d’Ousmane. Je n’ai pas la grosse tête à cause de ça. »



C'est ensuite avec enthousiasme qu'elle a annoncé une tournée du précieux trophée sur le continent africain : « On va l'amener partout, ce Ballon d'Or... même au Sénégal ! C'est le ballon de toute l'Afrique. »