Burkina Faso : L’Académie Militaire Georges Namoano accueille 144 nouveaux officiers

Une cuvée 2025 de 144 Sous-lieutenants

70 Élèves Officiers Spécialistes (EOS) de la 15ᵉ promotion, couvrant 15 spécialités.

de la 15ᵉ promotion, couvrant 15 spécialités. 50 Élèves Officiers Issus des Rangs (EOIR) de la 9ᵉ promotion.

de la 9ᵉ promotion. 24 Élèves Officiers des 1ʳᵉ et 2ᵉ promotions du continuum.

Appel à l'honneur et à la loyauté

« Apportez des solutions concrètes dans vos domaines de compétences et soyez une plus-value pour vos chefs et vos entités respectives », a-t-il exhorté, soulignant l'importance d'apporter une réelle valeur ajoutée dans leurs différents services.



Lacompte un total dejugés aptes à servir la Nation. Ces officiers sont issus de trois filières distinctes :Tous les nouveaux officiers ont prêté serment devant la hiérarchie militaire. La 9ᵉ promotion des EOIR a été placée sous le parrainage du Colonel-major à la retraite Maïga Sadou, et la 15ᵉ promotion des EOS sous celui du Colonel-major à la retraite Zagré Wenceslas Jean Magloire.Le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le, a encouragé les jeunes Sous-lieutenants à servir avecet à contribuer activement à l'Armée.Cette cérémonie marque un apport significatif en cadres pour les Forces Armées Nationales burkinabè.