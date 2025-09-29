Burkina Faso : L’Académie Militaire Georges Namoano accueille 144 nouveaux officiers

Une cuvée 2025 de 144 Sous-lieutenants
La cuvée 2025 compte un total de 144 nouveaux Sous-lieutenants jugés aptes à servir la Nation. Ces officiers sont issus de trois filières distinctes :
- 70 Élèves Officiers Spécialistes (EOS) de la 15ᵉ promotion, couvrant 15 spécialités.
- 50 Élèves Officiers Issus des Rangs (EOIR) de la 9ᵉ promotion.
- 24 Élèves Officiers des 1ʳᵉ et 2ᵉ promotions du continuum.
Appel à l'honneur et à la loyauté
Le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Moussa Diallo, a encouragé les jeunes Sous-lieutenants à servir avec honneur et loyauté et à contribuer activement à l'Armée.
« Apportez des solutions concrètes dans vos domaines de compétences et soyez une plus-value pour vos chefs et vos entités respectives », a-t-il exhorté, soulignant l'importance d'apporter une réelle valeur ajoutée dans leurs différents services.
Cette cérémonie marque un apport significatif en cadres pour les Forces Armées Nationales burkinabè.