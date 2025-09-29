Alwihda Info
AFRIQUE

Burkina Faso : L’Académie Militaire Georges Namoano accueille 144 nouveaux officiers


Alwihda Info | Par - 29 Septembre 2025


L’Académie Militaire Georges Namoano (AMGN) a organisé, le 26 septembre 2025, la cérémonie de sortie officielle de ses nouvelles promotions d'officiers. L’événement s’est déroulé au Camp Guillaume Ouédraogo, à Ouagadougou, sous la présidence du Ministre d’État, Ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le Général de Brigade Célestin Simporé.


Une cuvée 2025 de 144 Sous-lieutenants

 
La cuvée 2025 compte un total de 144 nouveaux Sous-lieutenants jugés aptes à servir la Nation. Ces officiers sont issus de trois filières distinctes :
  • 70 Élèves Officiers Spécialistes (EOS) de la 15ᵉ promotion, couvrant 15 spécialités.
  • 50 Élèves Officiers Issus des Rangs (EOIR) de la 9ᵉ promotion.
  • 24 Élèves Officiers des 1ʳᵉ et 2ᵉ promotions du continuum.
Tous les nouveaux officiers ont prêté serment devant la hiérarchie militaire. La 9ᵉ promotion des EOIR a été placée sous le parrainage du Colonel-major à la retraite Maïga Sadou, et la 15ᵉ promotion des EOS sous celui du Colonel-major à la retraite Zagré Wenceslas Jean Magloire.
 

Appel à l'honneur et à la loyauté

 


Le Chef d’État-Major Général des Armées (CEMGA), le Général de Brigade Moussa Diallo, a encouragé les jeunes Sous-lieutenants à servir avec honneur et loyauté et à contribuer activement à l'Armée.
« Apportez des solutions concrètes dans vos domaines de compétences et soyez une plus-value pour vos chefs et vos entités respectives », a-t-il exhorté, soulignant l'importance d'apporter une réelle valeur ajoutée dans leurs différents services.


Cette cérémonie marque un apport significatif en cadres pour les Forces Armées Nationales burkinabè.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


