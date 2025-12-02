Cameroun : la BAD accorde une facilité de financement du commerce de 25 millions d’euros pour soutenir les entreprises

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 1er décembre 2025 à Abidjan, une facilité de financement du commerce de 25 millions d’euros en faveur du Crédit communautaire d’Afrique-Bank (CCA-Bank) du Cameroun, pour améliorer son offre de financement du commerce au profit des petites et moyennes entreprises et autres entreprises.



« La facilité soutiendra l’économie camerounaise en facilitant les importations d’équipements liés aux secteurs de l’industrie, de l’agro-industrie et des télécommunications. Elle permettra également à la Banque africaine de développement de fournir jusqu’à 100 % de garantie aux banques confirmatrices, afin de faciliter la confirmation des lettres de crédit et autres instruments similaires de financement du commerce émis par CCA-Bank au profit des petites et moyennes entreprises camerounaises », a expliqué Lamin Drammeh, responsable de la division du financement du commerce au Groupe de la Banque.



Le directeur général de la région Afrique centrale à la Banque, Léandre Bassolé, a souligné que l’opération cadrait avec l’ambition de l’institution d’accroître ses interventions directes en faveur du secteur privé au Cameroun.



« Elle renforcera la capacité de CCA-Bank à soutenir les activités des petites et moyennes entreprises, y compris les entreprises détenues par les femmes et les jeunes, pour stimuler le secteur productif local, faciliter la croissance économique ainsi que la création et le maintien de milliers d’emplois », a-t-il déclaré.



Mme Marguerite Fonkwen Atanga, directrice générale de CCA-Bank, s’est félicitée de cette première entrée en relation directe avec le Groupe de la Banque africaine de développement : « Nous tenons à exprimer notre gratitude au Groupe de la Banque africaine de développement pour cette importante facilité de financement du commerce. Ce partenariat stratégique marque une étape majeure pour notre institution et renforcera significativement notre capacité à accompagner les petites et moyennes entreprises, les femmes entrepreneures et les jeunes entreprises au Cameroun et en Afrique ».