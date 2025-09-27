Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Démonstration de force du RDPC à Yaoundé pour le lancement de la campagne présidentielle


Alwihda Info | Par - 28 Septembre 2025


Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC) a lancé officiellement sa campagne présidentielle dans la Région du Centre ce samedi 27 septembre 2025. L’événement, tenu sur l’esplanade de l’Hôtel de ville de Yaoundé, a donné lieu à une démonstration de force du parti au pouvoir.


Cameroun : Démonstration de force du RDPC à Yaoundé pour le lancement de la campagne présidentielle


  À la tête de ce premier grand rassemblement, René Sadi, Ministre de la Communication et président de la commission régionale de campagne, a galvanisé les nombreux militants vêtus aux couleurs du RDPC. L'esplanade a vibré au rythme des chants et des slogans en soutien au candidat, Paul Biya.

 
Le message principal délivré par les responsables régionaux s'est articulé autour de l'unité, de la cohésion et de la détermination pour la victoire. Ils ont mis en avant les acquis enregistrés et la nécessité de poursuivre la marche vers un Cameroun plus prospère et solidaire.

 
Il est à noter que la campagne se déroule en l'absence du candidat, le Président Paul Biya, qui est en court séjour privé en Suisse. Les Camerounais sont attendus aux urnes le 12 octobre prochain pour le scrutin présidentiel.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 27/09/2025

Tchad : Femmes et terres, le combat silencieux pour l’accès au droit foncier

Tchad : Femmes et terres, le combat silencieux pour l’accès au droit foncier

Tchad : Le Conseil provincial du Ouaddaï adopte son budget 2026 de près d'un demi-milliard de FCFA Tchad : Le Conseil provincial du Ouaddaï adopte son budget 2026 de près d'un demi-milliard de FCFA 27/09/2025

Populaires

Le Tchad et la Russie visent un renforcement de la coopération économique et commerciale

27/09/2025

Tchad : L’Observatoire pour la protection des défenseurs des droits humains appelle à révoquer la déchéance de nationalité

27/09/2025

Tchad : La Coalition Justice-Égalité appelle à une réconciliation sincère pour une paix durable

27/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 27/09/2025 - Mogota Clarisse

Tchad : Enseigner sans filet, le quotidien précaire des maîtres vacataires

Tchad : Enseigner sans filet, le quotidien précaire des maîtres vacataires

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel 25/09/2025 - Temandang Gontran

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter