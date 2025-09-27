Cameroun : Démonstration de force du RDPC à Yaoundé pour le lancement de la campagne présidentielle





À la tête de ce premier grand rassemblement, René Sadi, Ministre de la Communication et président de la commission régionale de campagne, a galvanisé les nombreux militants vêtus aux couleurs du RDPC. L'esplanade a vibré au rythme des chants et des slogans en soutien au candidat, Paul Biya.





Le message principal délivré par les responsables régionaux s'est articulé autour de l'unité, de la cohésion et de la détermination pour la victoire. Ils ont mis en avant les acquis enregistrés et la nécessité de poursuivre la marche vers un Cameroun plus prospère et solidaire.





Il est à noter que la campagne se déroule en l'absence du candidat, le Président Paul Biya, qui est en court séjour privé en Suisse. Les Camerounais sont attendus aux urnes le 12 octobre prochain pour le scrutin présidentiel.