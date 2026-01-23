Cameroun - Drame à Galim Tignère : Le Sous-Préfet et son épouse périssent dans l'incendie de leur résidence

Galim Tignère – C'est une nuit d'horreur qu'a vécue la résidence de fonction du chef de terre de Galim Tignère. Aux alentours de 2 heures du matin, les flammes ont envahi le domicile de l'autorité administrative, ne laissant aucune chance de survie au couple, tous deux originaires de la région de l'Est.
Les autorités mobilisées pour faire la lumière
Dès l'alerte donnée, les autorités régionales et les forces de sécurité se sont rendues sur les lieux. Si la douleur est immense, l'heure est à la recherche des causes exactes de ce drame. Plusieurs pistes sont examinées par les enquêteurs, allant de l'accident domestique au court-circuit, bien que les premières données techniques apportent des éléments de réflexion.
Les précisions du concessionnaire Eneo
Interrogé sur une éventuelle surtension ou un incident lié au réseau, un responsable d'Eneo a tenu à apporter des précisions factuelles sur l'état du réseau au moment du drame :
-
Alimentation normale : Le quartier était alimenté en électricité au moment de l'incendie (2h du matin).
-
Fin de délestage : Le courant avait été rétabli depuis 18h30 la veille, conformément au programme de rationnement en vigueur dans la région.
-
Coupure d'urgence : Ce n'est qu'après le départ du feu qu'Eneo a interrompu volontairement la ligne de distribution à la demande des autorités, afin de sécuriser l'intervention et d'éviter la propagation des flammes via les câbles électriques.
Le deuil d'une "élite de l'Est"
La disparition de Patrice Joël Nariki est perçue comme une perte majeure pour l'administration territoriale camerounaise. Décrit comme une jeune élite dynamique et prometteuse de la région de l'Est, il servait l'État avec dévouement dans cette partie septentrionale du pays.
Les populations de Galim Tignère, encore hébétées, attendent désormais les conclusions des enquêtes pour comprendre comment un tel incendie a pu ravager la résidence de fonction en pleine nuit.