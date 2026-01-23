Cameroun - Drame à Galim Tignère : Le Sous-Préfet et son épouse périssent dans l'incendie de leur résidence

Le deuil d'une "élite de l'Est"

La disparition de Patrice Joël Nariki est perçue comme une perte majeure pour l'administration territoriale camerounaise. Décrit comme une jeune élite dynamique et prometteuse de la région de l'Est, il servait l'État avec dévouement dans cette partie septentrionale du pays.





Les populations de Galim Tignère, encore hébétées, attendent désormais les conclusions des enquêtes pour comprendre comment un tel incendie a pu ravager la résidence de fonction en pleine nuit.

