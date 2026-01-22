Alwihda Info
Tchad : l'ambassadeur du Tchad en Libye rassure la colonie tchadienne


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 23 Janvier 2026



Tchad : l'ambassadeur du Tchad en Libye rassure la colonie tchadienne
L’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en Libye a accueilli mercredi dernier, dans sa résidence à Tripoli, les représentants de la communauté tchadienne vivant en Libye, lors d'une réunion d’introduction et de consultation.

Au cours de la réunion, l’ambassadeur a accueilli les participants, louant le rôle de la communauté et soulignant la force des relations historiques entre le Tchad et la Libye, ainsi que les liens de fraternité qui unissent les deux peuples frères. Il a également écouté les interventions des représentants de la communauté sur les défis les plus importants auxquels ils sont confrontés, soulignant la volonté de l’ambassade d’y donner suite et de travailler à trouver des solutions urgentes, en coordination avec les autorités compétentes dans les deux pays.

Dans ce cadre, Saada a dévoilé plusieurs décisions et initiatives, y compris l’arrivée imminente d’une délégation de l’Agence nationale pour les documents sécurisés (ANATS) à Tripoli, destinée à délivrer des numéros d’identité nationaux (NNI) et des passeports aux citoyens du Tchad.

De plus, il a été question de collaborer avec les autorités libyennes pour simplifier les démarches de résidence, et clarifier le statut juridique des membres de la communauté. Il a aussi dévoilé son engagement à créer une école tchadienne et un centre culturel, visant à renforcer les liens éducatifs et culturels, tout en connectant les nouvelles générations à leur identité nationale.

Il s’agit par ailleurs de mettre en place un comité spécialisé pour surveiller les conditions des citoyens tchadiens incarcérés et œuvrer pour des solutions juridiques à leurs situations. À la fin de la réunion, l’ambassadeur a exhorté les membres de la communauté tchadienne à se conformer aux lois en vigueur en Libye, tout en montrant de l’éthique et de la responsabilité, précisant que chaque citoyen tchadien est un représentant de son pays à l'étranger.


