AFRIQUE

Cameroun - Pensée et Société : La « Nuit des Idées » à Garoua s'attaque au fléau de la désinformation


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


L'Alliance Française de Garoua, en partenariat avec l'Université de Garoua, a lancé le 21 janvier 2026 la 11e édition de la Nuit des Idées. Au cœur du campus de Djoumassi, experts et étudiants ont disséqué les mécanismes de la désinformation et l'érosion de la confiance publique.


Cameroun - Pensée et Société : La « Nuit des Idées » à Garoua s'attaque au fléau de la désinformation



 

Garoua – Dans un monde saturé par l'immédiateté numérique, comment distinguer le vrai du faux ? C'est à cette question brûlante que l'Alliance Française et la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Garoua ont tenté de répondre. L'événement a attiré une foule nombreuse, signe de l'intérêt croissant pour les enjeux de citoyenneté numérique.





Un débat de haut vol académique


La conférence a bénéficié de l'expertise de deux figures académiques de premier plan :

  • La Conférencière : Le Pr NGO TONG Chantal a analysé avec précision comment les fausses informations (fake news) s'insinuent dans les canaux de communication traditionnels et sociaux.

  • Le Modérateur : Le Pr DIKA ELOKAN Pierre a structuré les échanges, permettant une confrontation d'idées fertile entre les chercheurs et la société civile.




La confiance publique : une valeur à reconstruire


Le thème « Désinformation et confiance du public » n'a pas été choisi au hasard. Dans le contexte actuel du Septentrion et du Cameroun en général, la circulation de rumeurs peut avoir des conséquences réelles sur la stabilité sociale et l'adhésion aux politiques publiques.




Les intervenants ont souligné que :

  1. La désinformation fragilise les institutions et les relations interpersonnelles.

  2. L'éducation aux médias est le rempart le plus efficace pour les jeunes générations.

  3. La vérification des sources doit devenir un réflexe citoyen quotidien.





Garoua, carrefour de la pensée critique

Le succès de cette 11e édition confirme le rôle de Garoua comme pôle intellectuel dynamique. En déplaçant le débat au campus de Djoumassi, les organisateurs ont permis aux étudiants d'être en prise directe avec les problématiques mondiales contemporaines.


Cette Nuit des Idées ne s'arrête pas à une simple conférence ; elle sème les graines d'une vigilance accrue face aux manipulations informationnelles qui menacent la cohésion sociale.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


