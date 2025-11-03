Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun - Extrême-Nord : Coopération et insécurité ciblée


Alwihda Info | Par - 3 Novembre 2025


Un important coup de filet a été réalisé ce week-end à Boukoula, dans la Région de l'Extrême-Nord, dans le cadre des efforts de défense et de sécurité où la communauté collabore avec les forces de l'ordre.


  Les Forces de Maintien de l’Ordre (FMO) ont mené un vaste bouclage dans la nuit, permettant l'arrestation de plusieurs "casseurs" à Boukoula.

 
Une perquisition, menée grâce aux renseignements fournis par des agents des douanes (gabelous), a conduit à la récupération de :
  • Plusieurs armes.
  • Des effets douaniers qui avaient été dérobés aux postes de Police et des Douanes de Boukoula.
 

Attaque du poste de contrôle mixte à Gamboura 

 
Par ailleurs, hier soir (samedi, implicitement), des assaillants ont mis le feu au Poste de contrôle mixte de Gamboura, situé dans le Département du Mayo-Tsanaga.
La veille sécuritaire se poursuit sur toute l'étendue de la Région qui, malgré ces incidents, observe un calme relatif ce dimanche matin.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


