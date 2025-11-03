Cameroun - Extrême-Nord : Coopération et insécurité ciblée

Plusieurs armes.

Des effets douaniers qui avaient été dérobés aux postes de Police et des Douanes de Boukoula.

Attaque du poste de contrôle mixte à Gamboura

Les Forces de Maintien de l’Ordre (FMO) ont mené un vaste bouclage dans la nuit, permettant l'arrestation de plusieurs "casseurs" à Boukoula.Une perquisition, menée grâce aux renseignements fournis par des agents des douanes (gabelous), a conduit à la récupération de :Par ailleurs, hier soir (samedi, implicitement), des assaillants ont mis le feu au Poste de contrôle mixte de Gamboura, situé dans le Département du Mayo-Tsanaga.La veille sécuritaire se poursuit sur toute l'étendue de la Région qui, malgré ces incidents, observe un calme relatif ce dimanche matin.