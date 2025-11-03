Cameroun : Formation internationale sur la gestion coordonnée des frontières à Cotonou

Le stage était co-organisé par :
- L’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme (AILCT) de Côte d’Ivoire.
- L’Académie des Frontières (AdF) du Bénin.
- La Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de la France.
Représentants Camerounais et objectifs du stage
Les trois représentants camerounais, sélectionnés après une formation/sélection à distance de deux mois (avril–mai 2025), sont :
- Le Commandant ANONG AROGA Christelle Sandra.
- Le Commandant KUETCHE Hugues Cyriaque.
- L'Adjudant Principal VOUNDI II Jean Philippe.
Le stage, animé par l'entreprise GEO212 (spécialisée dans le Système d'Information Géographique, ou SIG), constitue la première phase d'un programme visant à intégrer l'utilisation du logiciel QGIS (Quantum Geographic Information System). Ce logiciel permet aux administrations et Forces opérant aux frontières de créer, visualiser, analyser et partager des cartes et des données géographiques pour une gestion plus efficiente et coordonnée des frontières.