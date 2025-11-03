Cameroun : Formation internationale sur la gestion coordonnée des frontières à Cotonou

L’Académie Internationale de Lutte contre le Terrorisme (AILCT) de Côte d’Ivoire.

L’Académie des Frontières (AdF) du Bénin.

La Direction de la Coopération de Sécurité et de Défense du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères de la France.

Représentants Camerounais et objectifs du stage

Le Commandant ANONG AROGA Christelle Sandra.

Le Commandant KUETCHE Hugues Cyriaque.

L'Adjudant Principal VOUNDI II Jean Philippe.

Le stage était co-organisé par :Les trois représentants camerounais, sélectionnés après une formation/sélection à distance de deux mois (avril–mai 2025), sont :Ils ont reçu leurs parchemins de fin de stage des mains du Colonel Philippe Coué, Attaché de Sécurité Intérieure auprès de l’Ambassade de France au Bénin.Le stage, animé par l'entreprise GEO212 (spécialisée dans le Système d'Information Géographique, ou SIG), constitue la première phase d'un programme visant à intégrer l'utilisation du logiciel QGIS (). Ce logiciel permet aux administrations et Forces opérant aux frontières de créer, visualiser, analyser et partager des cartes et des données géographiques pour une gestion plus efficiente et coordonnée des frontières.