Cameroun : Gestion de l'afflux de réfugiés nigérians à Kerawa après une attaque de Boko Haram

Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Octobre 2025

Suite à une attaque meurtrière de la secte terroriste Boko Haram dans la localité de Kirawa au Nigeria, ayant entraîné la mort de deux personnes et l'incendie de plusieurs bâtiments, de nombreuses familles nigérianes ont fui pour chercher refuge sur le territoire camerounais, dans la zone de Kerawa.