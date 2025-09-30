Cameroun : Gestion de l'afflux de réfugiés nigérians à Kerawa après une attaque de Boko Haram

Le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) en première ligne
Les éléments de l'Opération Alpha du Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ont pris en charge ces populations, en étroite collaboration avec les autorités administratives et les autres forces de défense et de sécurité camerounaises.
La mission des forces camerounaises est double :
- Assurer la protection et l'installation des familles déplacées dans un environnement sécurisé.
- Garantir la stabilité en s’assurant que leur présence ne constitue aucune menace pour la tranquillité et la stabilité de Kerawa.
Grâce à des patrouilles permanentes, de jour comme de nuit, et à une coordination étroite avec les acteurs humanitaires, le BIR réaffirme son rôle central : protéger les populations locales contre le terrorisme tout en gérant l’urgence humanitaire et en assurant la paix dans ces localités frontalières.