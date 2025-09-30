Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Gestion de l'afflux de réfugiés nigérians à Kerawa après une attaque de Boko Haram


Alwihda Info | Par - 1 Octobre 2025


Suite à une attaque meurtrière de la secte terroriste Boko Haram dans la localité de Kirawa au Nigeria, ayant entraîné la mort de deux personnes et l'incendie de plusieurs bâtiments, de nombreuses familles nigérianes ont fui pour chercher refuge sur le territoire camerounais, dans la zone de Kerawa.


Le Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) en première ligne

 
Les éléments de l'Opération Alpha du Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) ont pris en charge ces populations, en étroite collaboration avec les autorités administratives et les autres forces de défense et de sécurité camerounaises.




  La mission des forces camerounaises est double :
  1. Assurer la protection et l'installation des familles déplacées dans un environnement sécurisé.
  2. Garantir la stabilité en s’assurant que leur présence ne constitue aucune menace pour la tranquillité et la stabilité de Kerawa.





Grâce à des patrouilles permanentes, de jour comme de nuit, et à une coordination étroite avec les acteurs humanitaires, le BIR réaffirme son rôle central : protéger les populations locales contre le terrorisme tout en gérant l’urgence humanitaire et en assurant la paix dans ces localités frontalières.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


