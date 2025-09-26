AFRIQUE

Cameroun : Le chantier abandonné du Pont Palar à Maroua, un piège mortel

Alwihda Info | Par Peter Kum - 27 Septembre 2025

Depuis 2021, les travaux de reconstruction du Pont Palar à Maroua sont à l’arrêt, transformant un projet d'infrastructure vitale en un chantier abandonné. Face à cette situation, la population se voit contrainte d’emprunter le radié adjacent, qui est devenu, chaque saison des pluies, le point le plus dangereux de la ville : un véritable piège mortel.