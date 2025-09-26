Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Cameroun : Le chantier abandonné du Pont Palar à Maroua, un piège mortel


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


Depuis 2021, les travaux de reconstruction du Pont Palar à Maroua sont à l’arrêt, transformant un projet d'infrastructure vitale en un chantier abandonné. Face à cette situation, la population se voit contrainte d’emprunter le radié adjacent, qui est devenu, chaque saison des pluies, le point le plus dangereux de la ville : un véritable piège mortel.


Cameroun : Le chantier abandonné du Pont Palar à Maroua, un piège mortel



Rien que pour cette saison pluvieuse, plus de dix vies ont déjà été fauchées, dont deux décès tragiques enregistrés cette semaine seulement. Cela fait maintenant cinq ans que les habitants de Maroua endurent cette situation dramatique, et les scènes de désolation se répètent inexorablement chaque année.

Cameroun : Le chantier abandonné du Pont Palar à Maroua, un piège mortel



 

Urgence et interpellation des autorités

 
Il est inacceptable qu’une infrastructure aussi vitale pour la mobilité et la sécurité des citoyens reste abandonnée. La non-finalisation du pont se fait au détriment direct de la sécurité et de la dignité des populations.




  La question, portée par la population et la société civile, demeure entière :
À quand la reprise effective des travaux de reconstruction du Pont Palar ?
Les habitants de Maroua méritent mieux qu’un pont fantôme et des pertes humaines évitables. Il est urgent que les autorités compétentes s'engagent à agir, et à agir sans délai, pour mettre fin à cette tragédie récurrente.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

Tchad : Le Ministre de la Justice et le HCDH renforcent leur coopération

Tchad : Le Ministre de la Justice et le HCDH renforcent leur coopération

Tchad : l’ONG WAMY célèbre la 95ᵉ édition de la fête nationale du Royaume d’Arabie Saoudite Tchad : l’ONG WAMY célèbre la 95ᵉ édition de la fête nationale du Royaume d’Arabie Saoudite 26/09/2025

Populaires

Niger : Le Lieutenant-Colonel Mohamedine Sidi Gali prend la tête de la Sixième Légion de Gendarmerie de Maradi

26/09/2025

Clôture de la formation en renforcement de capacités des cadres de l’ONAPE

26/09/2025

Tchad : Le Général Mahamat Souleymane Ali à Sarh pour l’installation de la force mixte Tchad-RCA

26/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter