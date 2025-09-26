Cameroun : Le chantier abandonné du Pont Palar à Maroua, un piège mortel

Rien que pour cette saison pluvieuse, plus de dix vies ont déjà été fauchées, dont deux décès tragiques enregistrés cette semaine seulement. Cela fait maintenant cinq ans que les habitants de Maroua endurent cette situation dramatique, et les scènes de désolation se répètent inexorablement chaque année.
Urgence et interpellation des autorités
Il est inacceptable qu’une infrastructure aussi vitale pour la mobilité et la sécurité des citoyens reste abandonnée. La non-finalisation du pont se fait au détriment direct de la sécurité et de la dignité des populations.
La question, portée par la population et la société civile, demeure entière :
À quand la reprise effective des travaux de reconstruction du Pont Palar ?Les habitants de Maroua méritent mieux qu’un pont fantôme et des pertes humaines évitables. Il est urgent que les autorités compétentes s'engagent à agir, et à agir sans délai, pour mettre fin à cette tragédie récurrente.