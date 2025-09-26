Alwihda Info
AFRIQUE

Cameroun : Paul Biya lance sa campagne présidentielle sous le signe des « grandes espérances »


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


La campagne pour l'élection présidentielle camerounaise a officiellement débuté ce samedi 27 septembre 2025. Les Camerounais sont appelés aux urnes le 12 octobre prochain pour choisir parmi les douze candidats en lice.


  Le candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le Président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a donné le coup d'envoi de sa campagne. L’affiche officielle de sa candidature a été dévoilée, mettant en avant un nouveau mandat placé sous le sceau de la grandeur et de l’espérance, résumé par le slogan : « Le septennat des grandes espérances ».

 
Parmi ses opposants notables figurent ses anciens ministres, Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari.

 
Cette période de campagne marque une étape cruciale avant le scrutin du 12 octobre, où les Camerounais détermineront l’orientation politique du pays pour les sept prochaines années.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


