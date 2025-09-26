Cameroun : Paul Biya lance sa campagne présidentielle sous le signe des « grandes espérances »





Le candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), le Président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a donné le coup d'envoi de sa campagne. L’affiche officielle de sa candidature a été dévoilée, mettant en avant un nouveau mandat placé sous le sceau de la grandeur et de l’espérance, résumé par le slogan : « Le septennat des grandes espérances ».





Parmi ses opposants notables figurent ses anciens ministres, Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari.





Cette période de campagne marque une étape cruciale avant le scrutin du 12 octobre, où les Camerounais détermineront l’orientation politique du pays pour les sept prochaines années.