AFRIQUE

Cameroun : Visite de travail du Ministre de la Défense de Guinée Équatoriale


Alwihda Info | Par - 27 Septembre 2025


Le 26 septembre 2025, la salle de conférence du Ministère de la Défense à Yaoundé a accueilli une importante rencontre bilatérale entre le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense camerounaise, Joseph Beti Assomo, et son homologue équato-guinéen, Victoriano Nsue Okomo.


  Au cœur des échanges figurait la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. L'objectif principal est de mettre en place des mesures concertées afin d'éradiquer les menaces transfrontalières persistantes le long de leur frontière commune.
 

Continuité et coopération opérationnelle

 
Cette visite s’inscrit dans la continuité de l’Accord de Sipopo du 21 juillet 2020 et reflète les orientations des Chefs d’État, Paul Biya et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en faveur d’une action commune pour la paix et la stabilité.
 
La journée a été marquée par plusieurs activités :
  • La signature d’un communiqué conjoint entre les deux délégations.
  • Une visite de l’Atelier Central de Confection des Armées et de la Gendarmerie, une infrastructure inaugurée la veille, le 25 septembre 2025, au Centre de Formation Technique des Armées (CFTA) d’Ekounou.
Le Cameroun et la Guinée Équatoriale réaffirment ainsi leur volonté commune de transformer leur frontière en un espace de sécurité et de prospérité partagée.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


