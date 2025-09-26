Cameroun : Visite de travail du Ministre de la Défense de Guinée Équatoriale

Continuité et coopération opérationnelle

La signature d’un communiqué conjoint entre les deux délégations.

Une visite de l’Atelier Central de Confection des Armées et de la Gendarmerie, une infrastructure inaugurée la veille, le 25 septembre 2025, au Centre de Formation Technique des Armées (CFTA) d’Ekounou.

Au cœur des échanges figurait la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité. L'objectif principal est de mettre en place des mesures concertées afin d'éradiquer les menaces transfrontalières persistantes le long de leur frontière commune.Cette visite s’inscrit dans la continuité de l’Accord de Sipopo du 21 juillet 2020 et reflète les orientations des Chefs d’État, Paul Biya et Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en faveur d’une action commune pour la paix et la stabilité.La journée a été marquée par plusieurs activités :Le Cameroun et la Guinée Équatoriale réaffirment ainsi leur volonté commune de transformer leur frontière en un espace de sécurité et de prospérité partagée.